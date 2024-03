Skåret op og overdynget med rød spraymaling.

Det historiske portræt af Arthur Balfour blev fredag vandaliseret af en gruppe pro-palæstinensiske demonstranter.

Det skriver flere internationale medier, herunder The New York Times.

Under Første Verdenskrig var Arthur Balfour britisk udenrigsminister – og i 1917 afgav han et løfte om, at Storbritannien ville arbejde for at skabe 'et nationalt hjem for det jødiske folk' i Palæstina.

Også kendt som Balfour-deklarationen.

Demonstranterne, Palestine Action, udtalte fredag i en erklæring, at ødelæggelsen af portrættet skulle skabe opmærksomhed om det 'palæstinensiske folks blodudgydelser, siden Balfour-erklæringen blev udstedt.'

Ikke mindst set i lyset af den aktuelle konflikt i Gaza.

Du kan se vandaliseringen af portrættet i videoen øverst i artiklen.