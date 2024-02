Premierministeren for det palæstinensiske selvstyre, Mohammad Shtayyeh, har mandag valgt at træde tilbage.

» Jeg indgiver min afskedsbegæring til præsidenten (Mahmoud Abbas, red.), siger Shtayyeh ifølge Ritzau og tilføjer, at hans beslutning er relateret til "udviklingen af aggression mod Gazastriben og en eskalering af konflikten på Vestbredden og Jerusalem.«

Han mener, at den nye udvikling i krigen kræver en ny politisk ordning, som kan samle palæstinensere i Gaza og på Vestbredden under samme regering.

Det palæstinensiske regeringsparti, Fatah, har magten i de palæstinensisk kontrollerede områder på Vestbredden.

Ifølge B.T.s mellemøstkorerespondent, Jotam Confino, er den palæstinensiske regering under et kolossalt pres.

Mohammed Shtayyeh trækker sig, da han mener, at der er behov for en ny palæstinensisk regering, som kan favne palæstinensere på både Vestbredden og i Gaza. Foto: Ludovic Marin/AFP/Ritzau Scanpix

»Det man skal bide mærke i her, er, at palæstinenserne forsøger at samle sig. Man vil have et nyt lederskab, der favner bredere end Fatah, som vil kunne repræsentere både befolkningen i Vestbredden, men også i Gaza,« siger Jotam Confino.

Det sker samtidig med, at den palæstinensiske regering er historisk upopulær.

En meningsmåling fra december 2023 viser, at 88 procent af de adspurgte palæstinensere mener, at præsident Mahmoud Abbas burde træde tilbage.

Ønsket om én samlende palæstinensisk regering har især USA's udenrigsminister Antony Blinken skubbet på for. Fra amerikansk side forsøger man at køre Fatah i stilling til at overtage det magtvakuum, som vil komme, hvis Hamas bliver nedkæmpet i Gaza.

Jotam Confino vurderer, at en fælles palæstinensisk regering har et problem i at favne den del af befolkningen, som støtter Hamas. Foto: Privat.

Men amerikanerne glemmer at forholde sig til én meget væsentlig detalje, mener B.T.s mellemøstkorrespondent.

»En bredere funderet palæstinensisk regering vil skulle favne den del af befolkningen, der støtter Hamas. Hamas nyder ifølge meningsmålingerne stadig stor opbakning blandt palæstinenserne,« siger Jotam Confino og fortsætter.

»USA vil ligeledes have det palæstinensiske selvstyre til at reformere sig selv. Hvis de skal overtage lederskabet i en fremtidig palæstinensisk stat, skal den palæstinensiske regering for eksempel tage hånd om den korruption, som Fatah er gennemsyret af,«siger Jotam Confino.

Nyheden om premierministerens afsked kommer i samme uge, hvor palæstinensiske grupperinger mødes i Moskva for at komme til enighed om en fælles palæstinensisk tilgang til krigen.

Her vil både Fatah og Hamas deltage.