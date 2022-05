Et lægebesøg i New York fik en noget overraskende afslutning.

Lægen havde nemlig opkrævet den kvindelige patient mere end 280 kroner for en 'kort følelsesmæssig vurdering'.

Simpelthen fordi, at hun under konsultationen havde grædt.

Sådan skriver New York Post, der bragte historien først.

Det er youtuber Camille Johnson fra Brooklyn, der i første omgang delte et billede af regningen på Twitter.

Et opslag, der i dag har flere end 83.000 delinger, flere end 500.000 likes og tæt på 5000 kommentarer.

Det er nemlig Camille Johnsons lillesøster, der er modtager af regningen.

I Twitter-tråden forklarer hun, at hendes søster lider af en sjælden sygdom.

»Hun blev emotionel, fordi hun er frustreret og føler sig hjælpeløs. Én tåre og de opkræver hende 40 dollar uden at spørge ind til, hvorfor hun græder og uden de prøver at hjælpe,« skriver Camille Johnson blandt andet på Twitter.