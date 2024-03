Først Næstved og nu London.

Den tidligere amerikanske præsident Barack Obama kommer vidt omkring i disse dage, men hvor besøget i Næstved har været planlagt længe, er besøget i London kommet bag på alle.

Det skriver flere britiske medier herunder Independent.

Mandag kom en smilende Barack Obama pludselig gående på Downing Street, her var han for at besøge den engelske premierminister Rishi Sunak.

Ifølge en talsperson i Downing Street var der tale om et uformelt møde mellem de to.

Barack Obama var mandag på uanmeldt besøg hos den engelske premiereminister. Foto: Adrian Dennis/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Barack Obama var mandag på uanmeldt besøg hos den engelske premiereminister. Foto: Adrian Dennis/AFP/Ritzau Scanpix

»Præsident Obamas team tog kontakt, og premierministeren var naturligvis meget glad for at mødes med ham og diskutere Obama-fondens arbejde,« skal talspersonen ifølge det britiske medie have udtalt.

Obama stillede sig op foran pressens kameralinser inden han gik ind ad døren til Downing Street 10.

Ifølge Sky News er det første gang, at Barack Obama og Rishi Sunak møder hinanden.

Da Barack Obama i sidste uge var på besøg i Danmark talte han blandt andet om faren ved de sociale mediers algoritmer.

Barack Obama var USAs præsident fra 2009 til 2017 han overtog nøglerne til Det Hvide Hus fra George W. Bush.