Nye satellitbilleder vidner angiveligt om, at Rusland er i færd med styrke sin position i den besatte og sønderbombede havneby Mariupol.

Billederne, der stammer amerikanske Maxar Technologies, viser, at russerne har opført en ny bygning nær centrum af Mariupol.

Den U-formede bygning forekommer at være en militærbase. Det skriver BBC.

På taget af bygningen er der malet en rød og hvid stjerne og ordene 'Fra den russiske hær til befolkningen i Mariupol'.

Den nye militærbase er ifølge BBC et tegn på, at Rusland er ved at konsolidere sin militære tilstedeværelse i den belejrede ukrainske by.

Mariupol ligger tæt på grænsen til Rusland, og byen var et vigtigt strategisk mål for russerne ved deres invasion af nabolandet.

Fra begyndelsen af krigen 24. februar er byen blevet næsten uophørligt bombet fra luften og af landstyrker.

Da russerne rykkede ind i Mariupol i maj, var tusindvis af civile blevet dræbt af deres bomber, og en stor del af byen var ødelagt.