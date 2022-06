Lyt til artiklen

Kort før årtiets mest drablige skoleskyderi i USA havde to betjente mulighed for at skyde gerningsmanden.

Det påstår senior sheriffens stedfortræder til New York Times.

Som bekendt blev gerningsmanden Salvador Ramos ikke uskadeliggjort i tide og i alt blev 21 dræbt på Robb Elementary School i Uvalde.

Efter skoleskyderiet er politiets arbejde blevet gransket og flere og flere detaljer dukker op.

Sheriffens stedfortræder fortæller, at to betjente havde muligheden for at stoppe Salvador Ramos, der kom gående bevæbnet.

Men de to betjente frygtede at ramme børn, der legede i skudlinjen unden for skolen, er udmeldingen.

Der var tale om ganske få sekunder, hvor betjentene havde chancen for at stoppe Salvador Ramos.

Tidligere har det været fremme, at politiet var 77 minutter om at gribe ind og stoppe Salvador Ramos på skolen.

På trods af flere alarmopkald fra både elever og lærere inde fra skolen, kom politiet dem ikke til undsætning i tide.

Og selvom ængstelige forældre uden for skolen febrilsk forsøgte at gribe ind, blev nogle af dem i stedet lagt i håndjern og truet af politiet.

Siden skoleskyderiet har der været heftige diskussioner i USA om våbenlovgivningen.