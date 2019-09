Hvem er kvinden bag de massive solbriller og det mystiske Mona Lisa-smil?

Melania Trump er USAs 45. førstedame.

Men i modsætning til sine tre forgængere Hillary Clinton, Laura Bush og Michelle Obama afslører den 49-årige eksmodel fra det østeuropæiske land Slovenien sjældent, hvad der foregår bag den smukke og polerede overflade.

»Jeg tror, Melania Trump kunne fortælle os historier, der ville få os til at snappe efter vejret. Men hun holder det for sig selv. Melania er som en slags enhjørning. Hun er den mest usædvanlige førstedame i moderne amerikansk historie.«

Præsidenten vinker, mens førstedamen gemmer sig bag sine italienske designer-solbriller.

Sådan siger CNN-journalist Kate Bennett, der til december udgiver 'Free Melania', endnu en bog om den mystiske amerikanske førstedame.

Som tv-journalist og korrespondent i Det Hvide Hus har Kate Bennett siden januar 2017 dækket førstedamens liv både tæt på og med afstand. Men den franske førstedame Brigitte Macron har været helt tæt på. Og i et nyt interview med den britiske avis The Guardian fortæller fru Macron en anderledes, ukompliceret historie.

»Melania Trump er charmerende og observant. Vi deler den samme form for humor. Og hun elsker at grine. Melania er blevet en god veninde,« siger Brigitte Macron, der under det netop overståede G7-møde i Frankrig tilbragte mange timer alene sammen med den 49-årige eksmodel.

Her blev de to kvinder fotograferet hånd i hånd på stranden.

U.S. First Lady Melania Trump (R) poses with Brigitte Macron (R), wife of the French President during a meeting with surfers at the Cote des Basques beach, in Biarritz, south-western France, on August 26, 2019, on the third and final day of the annual G7 summit.

Melania Knavs mødte Donald Trump til en fest i New York i 1998. I 2005 blev de to gift. Og med til det gigantiske Florida-bryllup var blandt andet to af Trumps kommende ærkefjender, Bill og Hillary Clinton.

Melania kom til USA som 26-årig. Og livet som fotomodel i New York var meget anderledes end Melanias opvækst i Slovenien.

I den lille slovenske by Sevnica var Melanias far Viktor Knavs leder af det kommunistiske parti. Hendes mor Amalija var kjole-syerske. Og familien boede i en lejlighed i byens centrum.

I dag kan man som turist i Sevnica købe en helt speciel 'Melania-bustur'. Og her kan man høre om den amerikanske førstedames lokale barn- og ungdom.

Melania Trump (nummer to fra højre) startede i modelbranchen allerede som femårig.

Melania Trump da hun stadig var teenager og hed Melanija Knauss. Ikke siden 1825 har den amerikanske førstedame været udenlandsk.

Sammen med sin mor dyrkede Melania eller Melanija, som hun hed før turen over Atlanterhavet, røde løg. Som teenager strikkede Melanija sin egne sweatre. Den kommende førstedame fik sit første job som model som fem-årig - som børnemodel på en lokal tøjfabrik. Og som teenager blev Melanija af sin første kæreste på knallert kørt frem og tilbage til et nærliggende diskotek, hvor hun ifølge turistrådet i Sevnica elskede at danse til George Michael og Wham.

Ifølge bladet GQ indbandt Melania Knavs sine skolebøger i farverige parfumereklamer fra moderens modeblade. Så duftede lektierne også godt. Som teenager flyttede Melania Knavs sammen med sin storesøster Ines til Milano i Italien.

I dag er Ines angiveligt stadig Melanias bedste veninde. Og i New York har storesøsteren en 14 millioner kroner dyr lejlighed lige ved siden af Trump Tower på Manhattan.

Efter valgsejren i 2016 blev Melania Trump sammen med sin og Donald Trumps søn, 13-årige Barron, boende i New York. Ved afslutningen af Barrons skoleår et halvt år senere flyttede hun ifølge avisen New York Times modvilligt ind i Det Hvide Hus i Washington D.C..

Ifølge den amerikanske journalist Kate Bennett er Melania Trump den mest usædvanlige amerikanske førstedame i nyere tid. Det kan være svært at gætte, hvad der foregår bag det mystiske Mona Lisa-smil.

Men ifølge Kate Bennett er Melanias tilsyneladende modvilje imod jobbet som førstedame ikke unikt.

Således har både Laura Bush og Michelle Obama indrømmet, at de kun fandt sig i den politiske trædemølle for mandens skyld.

Og ifølge den legendariske amerikanske tv-journalist Barbara Walters er jobbet som førstedame da også alt andet end taknemmeligt.

»Du bliver altid sammenlignet med Jackie Kennedys elegance og Ladybird Johnsons personlige styrke. Og hvis den ene politiske fløj elsker dig, så er du hadet af den modsatte.«

Melania på sin bryllupsdag i 2005. Dengang vidste den forhenværende model ikke, at hun 11 år senere ville blive USAs 45. førstedame.

Men ifølge CNN-journalist og forfatter Kate Bennett er Melania Trumps modvilje imod jobbet som førstedame i en klasse for sig.

»Mine kilder fortæller mig, at Donald Trump ligefrem lovede Melania, at valgkampen blot var et genvej til at skabe mere business for Trump Enterprise, familiebutikken. Ligesom alverdens politiske eksperter troede Donald Trump nemlig heller ikke selv i sine vildeste fantasi, at han ville vinde præsidentvalget. Og på den måde er de begge fanget i en virkelighed, de slet ikke havde ønsket,« fortæller Bennett til CNN.