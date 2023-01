Lyt til artiklen

Tesla-grundlæggeren, Elon Musk, er den anden person i historien, der har mistet mere end 200 milliarder dollar.

Tilbage i januar 2021 var det Amazon-grundlæggeren, Jeff Bezos, der gjorde det. Det skriver det amerikanske medie Bloomberg.

Tabet sker efter et år, hvor Tesla-aktierne er raslet ned med 65 procent.

Det kulminerede tirsdag, hvor aktierne dykkede med hele 11 procent.

I januar 2021 var Elon Musk en af de første, der kunne bryste sig af have en personlig formue på mere end 200 milliarder dollar.

I dag er hans formue på 137 milliarder dollar ifølge Bloomberg.

2022 var i det hele taget et noget begivenhedsrigt år for Elon Musk.

For tilbage i april købte han det sociale medie Twitter.

Men i december lagde han afstemning på sin egen Twitter-profil, hvor han spurgte offentligheden, om han skulle gå af.

Det var der et flertal for og ifølge kilder er han aktivt i gang med at finde en afløser for ham.