Det er 21 år siden, at 10-årige Lena Sløgedal Paulsen og 8-årige Stine Sofie Sørstrønen tog til Baneheia for at bade.

To dage sende blev de fundet i et buskads. Begge piger var blevet voldtaget og dræbt.

En norsk tragedie, der vakte stor sorg og forargelse i landet – og som endnu ikke er afsluttet, skriver TV 2 Norge.

Der er nemlig gjort nye fund af dna-spor, der bringer efterforskerne tættere på at kunne opklare sagen.

Da sagen var for retten, blev den dengang 19-årige Jan Helge Andersen dømt for medvirken i voldtægt af begge piger samt drabet på Stine Sofie Sørstrønen (8).

Jan Helge Andersen nægtede sig skyldig i overgreb af seksuel karakter og blev frifundet for drabet på den anden pige, Lena Sløgedal Paulsen (10).

Dommen lød på 19 års fængsel.

Jan Helge Andersen fastslog, at han var blevet truet til at begå de frygtelige handlinger. Trusler han beskyldte sin dengang 21-årige ven, Viggo Kristensen for at stå bag.

Og på trods af, at Viggo Kristensen i forlængelse heraf hævdede sin uskyld, og der aldrig blev fundet tekniske beviser for, at han var til stede, blev han idømt 21 års forvaring.

Viggo Kristensen har i mange år kæmpet for at få genoptaget sagen. Og dette efterår har både Jan Helge Andersen og Viggo Kristensen igen været under afhøring.

Det sker i forbindelse med yderligere politiefterforskning, hvor der ifølge TV 2 Norge nu er fundet dna-spor på Lena Sløgedal Paulsen, der menes at stamme fra Jan Helge Andersen.

Dna, der ifølge NRK er fundet på afdøde Lena Sløgedal Paulsens højre hånd, tunge og på en intim kropsdel.

Et fund der skaber mistanke om, at Jan Helge Andersens tidligere forklaringer ikke er retvisende.

Der er med de nye prøver, ifølge TV 2 Norges og NRKs oplysninger, stadig ikke fundet dna-spor fra Viggo Kristensen.

Såfremt han er uskyldig, står han til at modtage et erstatningskrav.

Viggo Kristensens advokat, Arvid Sjødin har tidligere udtalt til Dagbladet, at en erstatning kunne løbe op et sted mellem 20 og 30 millioner norske kroner.

Når efterforskningen er slut, skal det besluttes, hvad der skal ske videre i Baneheia-sagen.