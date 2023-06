Sagen bliver historisk, og nu er dramaet omkring den blevet endnu større.

Den tidligere amerikanske præsident, Donald Trump, er blevet anklaget for at have hemmelige dokumenter liggende på hjemmeadressen.

Han er anklaget ifølge spionageparagraffen, som kan give flere års fængsel.

Ifølge nyhedsbureauet AP står Aileen Cannon til at blive dommer i sagen, der skal køre i Florida.

Foto: Mandel Ngan/AFP/Ritzau Scanpix

Trump har selv tidligere udnævnt hende, og hun stod bag en kontroversiel beslutning om at imødekomme Republikanernes anmodning om at få en uafhængig voldgiftsdommer til at gennemgå de dokumenter, som FBI fandt under en ransagning af Trumps bopæl i Florida.

Flere eksperter mente, at dommeren dermed viste unødig respekt overfor den tidligere præsident og dermed satte dele af efterforskningen i bero.

Cannon forhindrede blandt andet, at flere klassificerede dokumenter kunne blive gennemgået.

Hendes dom blev siden underkendt af en appeldomstol, som mente, at hun overskred sin magt.

Føderale anklagere har tiltalt den tidligere amerikanske præsident i forbindelse med efterforskningen af hans håndtering af hemmelige dokumenter.

På sit eget sociale medie, Truth Social, skriver Trump blandt andet:

'Den korrupte Biden-administration har informeret mine advokater om, at jeg er blevet tiltalt.'

Trump skriver også, at han er blevet stævnet til at møde op i det føderale domhus i Miami i Florida på tirsdag.