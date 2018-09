Brett Kavanaugh anklages for sammen med en kammerat at have begået overgreb i sin skoletid, skriver magasin.

Washington, D.C.. En anonym kvinde påstår, at Brett Kavanaugh og en af hans venner forgreb sig på hende for flere årtier siden, da de gik på samme skole.

Anklagen kommer, mens Brett Kavanaugh forsøger at blive godkendt som dommer ved USA's højesteret.

Det er magasinet The New Yorker, der har fundet frem til den unavngivne kvindes anklage.

Hun har kontaktet sit lokale kongresmedlem i Californien, Anna Eshoo, samt den ene senator i hendes hjemstat Dianne Feinstein.

Feinstein har siden besluttet at overdrage beretningen til den føderale efterretningstjeneste FBI, men har ikke ønsket at oplyse, hvad sagen handler om.

Brett Kavanaugh siger i en udtalelse til The New Yorker:

- Jeg benægter denne anklage kategorisk og uden tvivl. Jeg har ikke gjort, hvad hun siger, i min skoletid eller på noget andet tidspunkt.

Også Kavanaughs kammerat fra skoletiden benægter.

The New Yorker skriver, at kvinden ikke ønsker, at hendes identitet bliver kendt.

Episoden er ifølge kvinden sket i starten af 1980'erne.

Her gik Kavanaugh i high school (skoletiden fra 13 til 18 år, red.) på Georgetown Preparatory School i byen Bethesda i delstaten Maryland.

Kvinden gik i en anden high school i området.

De to mødtes ifølge kvinden til en fest, hvor Kavanaugh angiveligt holdt hende nede, mens han forsøgte at forgribe sig på hende.

Ifølge kvinden skruede Kavanaugh og hans ven op for musikken i rummet for at overdøve hendes protester.

Derudover skulle Kavanaugh have lagt hånden over hendes mund.

Hun fik angiveligt kæmpet sig fri, og overgrebet blev ikke gennemført.

På daværende tidspunkt var alle tre personer mindreårige ifølge amerikansk lov.

Efter anklagen er kommet frem, har 65 kvinder, der kendte Kavanaugh fra hans tid i high school, udsendt et brev.

Her skriver de, at han altid har behandlet kvinder med "ordentlighed og respekt".

