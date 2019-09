En massør fra Missouri, USA, har gentagne gange haft analsex med en kvinde under deres 90 minutters massage. Det har den skræmte kvinde fortalt politiet.

Hun var 'paralyseret af frygt' lød forklaringen til politiet.

Den 45-årige kvinde fortalte betjentene, at hun blev overfaldet seksuelt flere gange af en massør i byen St. Peters. Hun opholdt sig nemlig alene i massagerummet med den 61-årige massør Xing Wu Zhang, viser politiets dokumenter.

Lørdag fortalte kvinden politiet, at hun overvejede at forlade rummet. Men hun var bekymret for, hvad der ville ske, for hun var alene med massøren.

'Hun fortalte mig, at hun 'var paralyseret af frygt',' skrev Erin O'Neal fra politiet i St. Peters i dokumenterne. Det skriver avisen New York Post.

Xing Wu Zhang blev sigtet for to gange sodomi (analsex). Den kinesiske mand havde tilsyneladende begået overgreb på kvinden seksuelt ved at bruge fingrene og tungen til at gennemtrænge hende flere gange.

Zhang satte også sin mund på kvindens bryster og hendes skød. Han brugte et vådt håndklæde til at tørre dna væk, fortalte kvinden politiet.

Zhang, som fik hjælp af en tolk, nægtede beskyldningerne. Han hævdede, at kvinden havde 'udstillet sig selv' under massagen. Men han havde valgt at ignorere det.

Da Zhang også fortalte betjentene, at han skulle med et fly til Kina om lørdagen, bad dommeren ham om at udlevere sit pas.

Nu sidder han i fængslet i St. Charles, og kautionen er på næsten 340.000 kroner.

Han kan se frem til op mod fire års fængsel, hvis han findes skyldig.

Manden, der ansatte Zhang, siger imidlertid, at på videoovervågningen optaget minutter efter det påståede overfald ses kvinden stille og roligt, uden den mindste smule stress, tjekke ud af etablissementet.

Kvinden takkede ovenikøbet staben og sagde, at hun ville vende tilbage for endnu en gang massage.

Anklagerne planlægger nu at se videooptagelserne igennem.