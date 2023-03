Lyt til artiklen

Dømt til døden ved skydning.

Sådan en domsafsigelse kan blive fremtiden i den amerikanske delstat Idaho, hvis et nyt lovforslag bliver til virkelighed.

Den nordvestlige bjergstat mangler nemlig akut det stof, man normalt bruger til de dødelige indsprøjtninger ved henrettelser.

Derfor er politikerne begyndt at tænke i nye, utraditionelle baner, skriver flere amerikanske medier, blandt andre CNN og CBS.

Statens lovgivende forsamling godkendte forslaget mandag, og nu er det op til guvernøren at tage stilling til den endelige godkendelse.

En af dem, som risikerer skydning, er den 28-årige Bryan Kohberger, som lige nu sidder anklaget for drabene på fire studerende i byen Moscow.

Sagen om de fire venner, som brutalt blev myrdet, mens de sov i deres fælles studiebolig i delstaten Idaho, vakte opsigt langt uden for USAs grænser.

Og nu bliver sagen endnu mere opsigtsvækkende al den stund, at Kohberger – hvis han bliver kendt skyldig – risikerer dødsstraf ved skydning.

Bliver dommen en realitet, kan straffen meget vel blive udført af en peloton bestående af flere skytter, som samtidig skyder på den dødsdømte.

Bryan Kohberger er den eneste mistænkte i sagen om drabene på Kaylee Goncalves, Madison Mogen, Ethan Chapin og Xana Kernodle.

South Carolina godkendte allerede sidste forår brugen af skydehold ved henrettelser. En praksis, som også er tilladt i Mississippi, Utah og Oklahoma.

Metoden blev sidst brugt i Utah i 2010, da Ronnie Lee Gardner blev henrettet for mord.