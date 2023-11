En meget makaber sag får lige nu stor opmærksomhed i USA.

To bedemænd er blevet anholdt, fordi de har beholdt ligene af mindst 190 afdøde og givet familierne urner med noget andet end aske.

Det skriver CBS News og 11 News.

Stanken af død var så voldsom, at forbipasserende simpelthen meldte bedemandsforretningen Return to Nature Funeral Home i byen Penrose i den amerikanske stat Colorado til politiet.

Her ses det lokale politi ude foran bedemandsforretningen, hvor de mindst 190 lig blev fundet. Foto: Jerilee Bennett/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Her ses det lokale politi ude foran bedemandsforretningen, hvor de mindst 190 lig blev fundet. Foto: Jerilee Bennett/AP/Ritzau Scanpix

Og da politiet onsdag morgen dukkede op i bedemandsforretningen, var det grumt syn, der mødte dem.

Inde i bedemandsforretningens lager fandt de stabler af lig, hvoraf nogle var flere år gamle.

- Forholdene inde i bygningen var afskyelige. Ligene var stablet oven på hinanden, og nogle var ikke i ligposer. Gulvene var fyldt med væske fra menneskelig forrådnelse og insekter, lyder det i en skriftlig kommentar fra sheriffen i Fremont County til CBS News.

Sheriffen oplyser videre, at nogle af ligene er fra personer, der er døde i 2019, altså for fire år siden.

Og i en opgørelse, som myndighederne har delt med det lokale medie 11 News, oplyses, at der er tale om mindst 190 lig.

De to bedemænd Jon og Carie Hallford, som drev forretningen, var ikke hjemme, da politiet kom forbi.

Begge havde fjernet deres tandbørster, så forbundspolitiet FBI udstedte hurtigt en national arrestordre.

I arrestordren står, at Jon Hallford havde kontaktet myndighederne i Colorado, og erkendt, at han benyttede bygningen til at balsamere lig, og han godt vidste, at han havde et problem.

Parret var nåede da heller ikke at være på flugt ret længe.

Carie Hallford benyttede nemlig sin mobiltelefon, og politiet kunne derfor spore parret til Oklahoma, hvor de onsdag blev anholdt.

CBS News har talt med en af de pårørende, Chrystina Page, der lod de to bedemænd tage sig af hendes søns bisættelse.

»Vi finder aldrig ud af, hvad vores familier har modtaget. Nogle er måske betonstøv, nogle er måske noget andet,« siger hun til tvstationen.