Finansmanden og den dømte sexforbryder Jeffrey Epstein tog sine hemmeligheder med i graven, da han i august sidste år blev fundet død i sin fængselscelle forud for en afhøring.

Men nu kan flere af Jeffrey Epsteins tidligere bekendtskaber måske begynde at ryste lidt i bukserne igen, for hans kompagnon Ghislaine Maxwell, som blev fanget af FBI torsdag, ligger formentlig inde med oplysninger, som har potentiale til at fælde nogle af verdens mest magtfulde mænd.

Hvis vi opruller sagen kort, skrev B.T i november 2019, at den ene kvinde, som kan spille en hovedrolle i efterforskningen af Jeffrey Epsteins såkaldte 'sexring', nemlig Ghislaine Maxwell, var som sunket i jorden, efter Epstein havde begået selvmord i sin fængselscelle.

Torsdag blev Ghislaine Maxwell så anholdt på en ejendom i Bradford, New Hampshire, hvor hun, ifølge anklagemyndighederne, har opholdt sig siden Epsteins død.

Ghislaine Maxwell, som er en del af den britiske overklasse, er ekskæreste til Jeffrey Epstein og blev et langvarigt medlem af hans indercirkel. I en artikel i magasinet Vanity Fair fra 2003 beskrev Epstein hende endda som 'sin bedste ven'.

Maxwell skulle angiveligt have været med til at finde helt unge piger til Epstein i bytte for store summer penge i millionklassen.

Nu, hvor hun endelig er i politiets varetægt, er spørgsmålet så: Vil hun udtale sig?

58-årige Ghislaine Maxwell, som er anklaget for sin rolle i den seksuelle udnyttelse og misbrug af adskillige mindreårige piger af Epstein, kan vælge at erkende sig skyldig og tage sin straf – hun står til op mod 35 års fængsel, hvis hun bliver dømt.

Ghislaine Maxwell ses til venstre i billedet. Billedet er af ældre dato. Foto: Sven NACKSTRAND (arkiv). Vis mere Ghislaine Maxwell ses til venstre i billedet. Billedet er af ældre dato. Foto: Sven NACKSTRAND (arkiv).

Hun kan også fortsætte med at nægte alt og håbe, hun kan overbevise nævningene om sin uskyld.

Som tredje mulighed kan hun håbe på at indgå en aftale, en såkaldt 'plea bargain', med myndighederne.

Sådan en aftale kræver dog, at anklagemyndigheden vurderer, at hendes vidneudsagn kan være med til at fælde et større mål – eksempelvis ved at afsløre, at flere af milliardærens bekendte enten kendte til sexmisbruget eller endda selv deltog i det.

Jeffrey Epsteins magtfulde bekendtskaber tæller blandt andet USAs præsident, Donald Trump, tidligere præsident Bill Clinton, prins Andrew og et hav af erhvervsledere.

Man kan nok fornemme på de prominente navne, at der er meget på spil for dem, hvis det skulle komme frem, at de på en eller anden vis var en del af Epsteins hemmeligheder.

En af dem er dog allerede blevet anklaget for at have deltaget i Jeffrey Epsteins overgreb – nemlig Dronning Elizabeths næstyngste søn, prins Andrew.

Prins Andrew skulle angiveligt have begået flere overgreb mod den dengang 17-årige Virginia Giuffre, da hun angiveligt blev holdt som sexslave af Jeffrey Epstein.

Prinsen har sidenhen afvist alle anklager og siger, at han intet kendskab har til kvinden.

I november trak han sig fra sine officielle pligter som konsekvens af sit forhold til den nu afdøde Epstein, og der bliver ikke længere flaget officielt for ham på grund af anklagerne.

Han understregede dengang, at han var klar til at samarbejde i det omfang, FBI ønskede – men i dag er faktum, at han er som en lukket bog.

Hvorvidt Ghislaine Maxwell benytter sig af samme tavse strategi, når hun i de kommende måneder skal afhøres af myndighederne, som også fortsætter med at efterforske sagen og sandsynligvis rejser yderligere tiltaler, vil tiden vise.