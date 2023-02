Lyt til artiklen

Kurt Skares kødimperium er i opløsning. Det samme er hans egen økonomi.

Manden bag Skare-koncernen er således taget under personlig rekonstruktion

Det skriver Finans.dk på baggrund af oplysninger fra Statstidende. Her står der kort og godt: 'Skifteretten har den 03.02.2023 kl. 09:30 indledt rekonstruktionsbehandling for Kurt Skare'.

At Kurt Skares egen økonomi nu skal gennemses for at få styr på, om en konkurs kan undgås, kommer efter nogle turbulente uger for hans virksomheder.

Først kom det frem, at der var fundet 250 ton kød uden såkaldt sporhed på et fryselager under et kontrolbesøg af Fødevarestyrelsen – noget af det var helt tilbage fra 2010.

Siden afbrød en danske detailbutikker så alle forretningsforbindelser til koncernen, og i sidste uge blev der så indgivet konkursbegæringer for en stribe af Skare-selskaberne.

De eneste to selskaber af Skare-imperiet, der ikke har været omfattet af sidste uges konkurser, pålægsvirksomhederne Defco og Skare Foods, er i øvrigt på vej til at blive solgt til konkurrenten Delika Food Group. Også det skriver Finans.dk.

Sideløbende skal Kurt Skare, der grundlagde virksomheden tilbage i 1972, altså også kæmpe for sin egen økonomi.

Her finder det første møde med kreditorerne sted 3. marts ved Retten i Esbjerg.