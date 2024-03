Det gik helt galt, da Donald Trumps gode veninde Kari Lake gik på det sociale medie X for nylig og forsøgte sig med en omgang forsoning.

I stedet er det endt med en voldsom omgang mudderkastning mellem Lake og et medlem af den magtfulde McCain-familie. Alt sammen i forbindelse med Kari Lakes forsøg på at blive valgt til et senatssæde fra hjemstaten Arizona. En mulig katastrofe er under opsejling for Lake.

For at forstå hvorfor, skal vi et par år tilbage i tiden. Til 2022 helt præcist.

På det tidspunkt var netop Kari Lake et af de mest omtalte navne i amerikansk politik.

Hun var i fuld gang med en ganske succesfuld kampagne for at blive Arizonas næste guvernør.

Her var hun oppe imod demokraten Katie Hobbs. Og i den forbindelse anså Lake – som er tidligere tv-vært i delstaten – det for at være en god idé at allierede sig med ingen ringere end Donald Trump.

Det viste sig som en stor succes i kampen om at blive republikanernes guvernørkandidat.

Her slog Lake andre mere traditionelle republikanske kandidater, mens hun selv omfavnede den yderste højrefløj i partiet. Og det gjorde hun blandt andet ved at lægge massiv afstand til den afdøde senator fra Arizona - John McCain.

Det gjorde Kari Lake blandt andet ved til et vælgermøde - fire år efter John McCain døde af hjernekræft - at sige til de fremmødte:

»Vi har ingen McCain-republikanere her vel? Skrid med jer!«

Da Kari Lake vandt den republikanske nominering til Arizonas guvernørvalg i 2022 udtalte hun, at 'vi stak en pæl gennem hjertet på McCain-maskinen'.

Kari Lake ved det netop overståede CPAC. Her talte hun lige inden sin nære allierede Donald Trump. Foto: Shawn Thew/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Kari Lake ved det netop overståede CPAC. Her talte hun lige inden sin nære allierede Donald Trump. Foto: Shawn Thew/EPA/Ritzau Scanpix

Og ved andre lejligheder har Kari Lake beskyldt John McCains hustru, Cindy McCain, for at være i lommen på George Soros, den liberale milliardær, som mange på den amerikanske højrefløj elsker at hade. Og kaldt John McCain for en taber.

Både før og siden har Kari Lakes gode ven Donald Trump hånet John McCain for at være blevet taget til fange under Vietnamkrigen. Her sad McCain fængslet i en årrække og havde mén resten af livet som konsekvens.

Som sidebemærkning kan det nævnes, at Donald Trump selv undgik at tjene i forsvaret, da han ved sessionen fik konstateret hælspore, en samling kalk i hælen, som kan gøre det smertefuldt at gå.

Det er dog hverken blevet glemt eller tilgivet fra McCain-familiens side, at Kari Lake - der tabte guvernørvalget i 2022 - posthumt angreb og hånede den mangeårige senator og tidligere republikanske præsidentkandidat, som døde i 2018.

Det stod helt klart i flere forskellige opslag om netop Kari Lake fra Meghan McCain, datter af John McCain, efter Lake i et radioprogram forsøgte at tale sine angreb på McCain ned.

»Det var bare en spøg. Og jeg tror, at John McCain, som havde god humor, hvis han havde hørt det, ville have grinet,« lød det fra Lake.

Den udlægning er Meghan McCain på ingen måde enig i.

Meghan McCain med sin fra, John McCain, da han stillede op som præsident i 2008. Foto: Keith Srakocic/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Meghan McCain med sin fra, John McCain, da han stillede op som præsident i 2008. Foto: Keith Srakocic/AP/Ritzau Scanpix

Det gjorde hun helt klart på X – det tidligere Twitter.

»Kari Lake forsøger at tage sine gentagne angreb på min far (og familie) og hans loyale støtter tilbage, efter hun havde råbt til dem, at det skulle 'skride'. Jeg går ud fra, at det er gået op for hende, at hun ikke kan blive senator uden os,« skrev Meghan McCain.

Og blev endnu mere vred.

»Ingen fred, kælling. Vi kan gennemskue dig – og vi bliver frastødt af det.«

Og den udlægning er den danske chefredaktør på Kongressen.com, Anders Agner, helt enig i.

John McCain – og i den forlængelse McCain-familien – er så tæt på royale i Arizona, som man kan blive. Og specielt hos den midtersøgende republikaner, som er netop den vælger, den højreorienterede Kari Lake har brug for, hvis hun vil vinde kampen om sædet i Senatet.

»Det er ikke en smart strategi, hvis man gerne vil vælges ind i Senatet fra Arizona, at lægge sig ud med McCain-familien. Og det virker til, at Kari Lake har fundet ud af det,« siger Anders Agner.

Måske derfor forsøgte den sjældent milde og kompromissøgende Kari Lake – der som Trump også har nægtet at anerkende sit valgnederlag og råbt om op valgfusk, selvom der ikke findes beviser – forsøgte med et længere svar til Meghan McCain.

Her opfordrede Kari Lake til at mødes over 'en øl, en kaffe eller en frokost', så hun kunne høre Meghan McCains ideer til et muligt samarbejde.

Det fik blot Meghan McCain til at reposte Kari Lakes opslag med sit tidligere opbrud.

»Ingen fred, kælling.«