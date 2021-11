Det går kun en vej i Tyskland lige nu. Her blev der torsdag registreret det højeste antal coronasmittede nogensinde.

»Vi er i øjeblikket på vej mod en alvorlig nødsituation. Hvis man ikke kan se det, begår man en alvorlig fejl,« siger Lothar Wieler, direktør for Robert Koch-instituttet, ifølge DW.

Torsdag blev der således registreret 65.371 smittede tyskere.

Og det er ikke bare første gang, at smittetallet passerer 60.000 – lederen af den tyske udgave af Statens Serum Institut frygter, at det reelle antal af smittede i virkeligheden er to-tre gange højere, end det registrerede antal.

»Vi kommer til at få en virkelig dårlig jul, hvis ikke vi tager nogle forholdsregler nu,« lyder det fra Lothar Wieler:

Kampen mod corona har i Europas mest folkerige nation været vanskeliggjort af, at der har været forskellige restriktioner fra delstat til delstat.

Lothar Wieler opfordrer derfor til ensartede restriktioner som eksempelvis lukning af barer og diskoteker samt indførsel af den såkaldte 2G-regel, der kun giver adgang for vaccinerede eller tidligere smittede til eksempelvis hoteller, restauranter eller større kultur- og sportsbegivenheder.

»Det er simpelthen ikke længere til at holde ud, at det mine kollegaer og jeg har sagt i 21 måneder stadig ikke bliver anerkendt,« lyder det fra Lothar Wieler.

Angela Merkel med maske torsdag. Foto: POOL Vis mere Angela Merkel med maske torsdag. Foto: POOL

Men måske er der ved at ske noget i Tyskland. Torsdag mødtes kansler Angela Merkel med landets delstatledere, og nu er der tilsyneladende ændringer på vej.

Her blev man enige om, at 2G-reglen vil træde kraft i områder, hvor antallet af indlagte er over tre pr. 100.000 indbyggere i løbet af en periode på syv dage. Ved en indlæggelsesrate på henholdsvis seks og ni træder yderligere restriktioner i kraft.

Derudover vil landet stramme vaccinekrav til hospitals- og plejehjemsansatte.

»Situationen er højdramatisk. Det handler om at handle hurtigt og konsekvent og at få bedre kontrol,« sagde Angela Merkel efter mødet og understregede, at situationen i Tyskland er »forskellig fra delstat til delstat«:

»Vi er nødt til hurtigt at få bremset den eksponentielle stigning.«