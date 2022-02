Lørdag aften satte B.T.s internationale korrespondent Jakob Illeborg sig ind i et tog med kurs mod havnebyen Odessa. For at komme væk fra hovedstaden Kiev, mens det endnu kunne lade sig gøre.

Men togturen kom mildest talt ikke til at gå som forventet.

»På vejen til Odessa blev vi pludselig bedt om at mørkelægge hele toget,« siger Jakob Illeborg.

Lidt senere stoppede toget. Midt om natten.

Jakob Illeborg og de mange ukrainske passagerer, som havde købt billet i håbet om at komme væk fra Kiev og krigens vanvid, skulle ud.

Omgående.

Men det var ikke storbyen Odessa, der ventede dem, i nattens mulm og mørke.

»Vi kom ud på, hvad jeg nærmest vil kalde et trinbræt. Langt væk fra alting,« siger Jakob Illeborg over telefonen fra Ukraine.

Herefter blev han og togets øvrige passagerer gelejdet hen til en uopvarmet træhytte, hvor de kunne overnatte.

På gulvet.

I to graders varme.

»Det har været en hård og kold nat. Jeg er noget radbrækket, men har det fint,« siger Jakob Illeborg tidlig søndag morgen.

B.T.s internationale korrespondent er på vej væk fra Kiev. Foto: Jakob Illeborg Vis mere B.T.s internationale korrespondent er på vej væk fra Kiev. Foto: Jakob Illeborg

Han og de øvrige passagerer er siden kommet et andet sted hen, hvor der er varme og bedre forhold.

Af sikkerhedsmæssige årsager kan vi ikke skrive, hvordan det er kommet i stand – da oplysningerne i værste fald kan blive brugt mod den person, som har trådt til og hjulpet dem.

B.T.s internationale korrespondent vurderer, at han er tættere på Odessa end Kiev, men han er ikke helt sikker.

»Jeg ved ikke, hvor jeg er,« siger Jakob Illeborg over telefonen.

Til gengæld ved han, hvorfor toget aldrig nåede frem til slutdestinationen Odessa, som er en havneby ud til Sortehavet.

»Der er blevet indført totalt udgangsforbud i Odessa, og byen vurderes ikke som værende sikker at opholde sig i,« siger Jakob Illeborg.

Derfor er hans vej ud af Ukraine blevet noget mere besværlig, uforudsigelig og dramatisk end forventet.

»Vi skal i løbet af dagen køres mod det vestlige Ukraine, hvor vi efter planen skal mødes med nogle sikkerhedsfolk, som vil følge os resten af vejen ud af landet,« siger Jakob Illeborg.

Om den plan ender med at kunne føres ud i livet, må tiden vise.