Rusland vil udnytte sit formandsskab i FNs sikkerhedsråd til at holde en debat om 'den nye verdensorden'.

»Vi opfordrer FN-medlemmerne til at se ud over den øjeblikkelig horisont,« som Ruslands FN-ambassadør, Vasilij Nebenzja, udtrykker det.

Sådan skriver det russiske, statskontrollerede nyhedsbureau Tass

Det er lørdag 1. april, i dag, at Rusland overtager formandsposten i sikkerhedsrådet i en måned.

Og øjenbrynene har i den seneste uge hævet sig mange steder, efter at der er kommet opmærksomhed på situationen med tanke på, hvordan landet i øjeblikket fører krig i Ukraine.

»Det er en dårlig joke,« som den ukrainske udenrigsminister, Dmytro Kuleba, har sagt.

Men faktum er, at de forskellige medlemmer simpelthen skiftes til at have præsidentskabet.

Og her kommer den russiske udenrigsminister, Sergej Lavrov, også til at få en rolle senere på måneden.

Vasilij Nebenzja oplyser videre, at den indflydelsesrige landsmand vil ankomme til FN-hovedkvarteret i anden halvdel af april.

Her vil Sergej Lavrov 24. april stå i spidsen for en debat på russisk initiativ.

»Vores ide er at holde en omfattende, fremadskuende, strategisk diskussion om konturerne af en ny verdensorden, der kommer til at erstatte den unipolære,« siger Vasilij Nebenzja ifølge Tass.

Det vil groft sagt sige, at en verden med flere verdensmagter skal diskuteres. Sandsynligvis med et pegefinger rettet mod USA.

Vasilij Nebenzja opfordrer medlemslandene til at »præsentere deres vision af, hvordan vi kan bygge en multipolær verden gennem fælles kræfter, hvor alle staters interesser bliver tilgodeset«.

»For at gøre det, er det vigtigt at diskutere beskyttelsen af formålet og princippet for FN-pagten, herunder suveræn lighed mellem stater,« siger Vasilij Nebenzja, der altså repræsenterer et land, der for lige over et år siden invaderede et andet land:

»Den samtale skulle vi have haft for længe siden.«

Mens mange altså har stillet spørgsmålstegn ved den russiske formandsskab midt i en krigstid, har den danske ekspert Peter Viggo Jakobsen fra Forsvarsakademiet over for B.T. givet et andet perspektiv på sagen.

»Det er et sundhedstegn at Rusland overtager formandskabet. I virkeligheden er det en god ting,« har han sagt:

»Uanset hvad, er det godt at landene mødes og taler sammen. Når lande er i konflikt, mødes de ofte kun i sikkerhedsrådet.«

FN havde seneste formandsskabet for FNs sikkerhedsråd i februar sidste år. Altså sammen måned som invasionen af Ukraine begyndte.