»Det er en dårlig joke.«

Sådan lyder det fra den ukrainske udenrigsminister, Dmytro Kuleba, når det kommer til det, der sker på lørdag.

Der overtager Rusland nemlig præsidentskabet for FNs Sikkerhedsråd.

»Det russiske præsidentskab i FNs Sikkerhedsråd den 1. april er en dårlig joke. Rusland har tilranet sig sit sæde; det fører en kolonikrig; dets leder er en krigsforbryder eftersøgt af ICC for kidnapning af børn,« skriver han i et tweet med henvisning til, at Den Internationale Straffedomstol (ICC) tidligere på måneden udstedte en arrestordre på den russiske præsident, Vladimir Putin.

Russian UN Security Council presidency on April 1 is a bad joke. Russia has usurped its seat; it’s waging a colonial war; its leader is a war criminal wanted by the ICC for kidnapping children. The world can’t be a safe place with Russia at UNSC #BadRussianJoke #InsecurityCouncil — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 30, 2023

Han mistænkes for krigsforbrydelser i Ukraine.

»Verden kan ikke være et sikkert sted med Rusland i FNs Sikkerhedsråd,« skriver Kuleba videre.

FNs Sikkerhedsråd er et hovedorgan under FN, og det har til opgave at sikre international fred og sikkerhed.

Det har fem permanente medlemmer (Storbritannien, USA, Frankrig, Kina og Rusland) samt ti medlemmer, der vælges for en toårig periode af FNs generalforsamling.

Den russiske præsident, Vladimir Putin, ses her den 29. marts.

De forskellige medlemmer i Sikkerhedsrådet skiftes til at have præsidentskabet – og de sidder en måned ad gangen.

Fra på lørdag – den 1. april – er det Ruslands tur til at indtage posten, hvilket har fået flere til at sætte spørgsmålstegn ved, hvordan en nation, der fører krig, kan føre tilsyn med det organ, der skal stræbe efter at opretholde international fred og sikkerhed.

Til Euronews har flere eksperter dog vurderet, at det ikke udgør et praktisk problem.

»Rådets præsident leder som udgangspunkt møder og varetager meget af det administrative arbejde, men har meget lidt indflydelse på de faktiske beslutninger, som rådet træffer,« forklarer Thomas Graham fra Council on Foreign Relations til mediet.

Rusland besad senest præsidentskabet i februar sidste år – samme måned, som Vladimir Putin indledte sin invasion af nabolandet.

Flere Ukraine-støtter har udtrykt ønske om at smide Rusland ud af Sikkerhedsrådet, men til Euronews forklarer Thomas Graham, at det er 'så godt som umuligt', da det vil kræve en afstemning, og Rusland har som permanent medlemsland vetoret.

»En af sandhederne i internationale anliggender er, at hvis et af de permanente medlemmer af Sikkerhedsrådet er involveret i den ene eller den anden side af en væbnet konflikt, er der intet, Sikkerhedsrådet kan gøre for at stoppe dem, fordi de vil udøve deres vetoret, som Rusland nu vil over Ukraine, som Kina potentielt vil over Taiwan, og som amerikanerne gjorde over Afghanistan og Irak. Så det er en normal situation,« forklarer professor Andrew Macleod fra King's College Londons afdeling for krigsstudier til Euronews.

Til mediet vurderer Thomas Graham også, at det hverken vil give Rusland eller Putin nogen fordel i krigen at besidde posten.