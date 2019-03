Hun er blevet kaldt serieforbryder - hendes forbrydelse er, at hun sniger sig om bord på internationale fly for at få en gratis rejse.

Tirsdag fik hun endnu en dom i Chicago, USA, den 67-årige Marilyn Hartman.

Hun får nu en prøvetid på 18 måneder, efter at hun forsøgte at snige sig forbi sikkerhedskontrollen i Chicago lufthavn sidste år. Målet var et fly til London, England.

Hun lavede rent faktisk en aftale med politiet. Som en del af aftalen kan hun ikke nærme sig hverken Chicagos O'Hare eller Midway lufthavne, uden at hun har en gyldig billet.

»Jeg undskylder mange gange over for lufthavnen ... at jeg skabte problemer for dem,« sagde Hartman til dommeren.

Det er - foreløbig - sidste kapitel i en historie, der strækker sig over et årti og har udspillet sig i flere amerikanske lufthavne.

Marilyn Hartman er blevet snuppet i og nær ved lufthavnene mindst et dusin gange, og hun har sneget sig om bord i et fly måske et halvt dusin gange.

Hun er kommet om bord på et fly til London ved at gå forbi to ansatte, der tjekkede de andre passagerer.

Hun blev ganske rigtigt anholdt efter turen til London, men hun havde betalt kautionen og var fri i januar 2018, da hun igen blev snuppet i O'Hare lufthavn.

Denne gang kom hun ikke for retten, men tilbragte tiden på en mental institution. I juli sidste år blev hun flyttet til en specielt hus, havvejshuset i Chicago.

Dommeren roste Hartman tirsdag for at havde modtaget en fremragende rapport fra centerets stab.