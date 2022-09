Lyt til artiklen

Man skal ikke have noget med sitet OnlyFans at gøre. I hvert fald ikke hvis man er indbygger i Myanmar.

En kvinde er således dømt til seks års fængsel af en domstol, for at poste et fotografi af sig selv på betalingssitet OnlyFans, og diverse andre platforme.

En model og tidligere læge, Nang Mwe San, blev for to uger siden anklaget for 'at skade kulturen og værdigheden', ifølge militæret. Det skriver BBC.

Hun havde også deltaget i protester med militæret, som tog magten ved et kup i 2021.

Hun er vist nok den første person i Myanmar, der er blevet idømt en fængselsstraf, for at optræde på OnlyFans.

En anden model, Thinzar Wint Kyaw, som også postede billeder af sin deltagelse i protester på de sociale medier, blev anholdt i august. Hun kommer for retten i oktober.

Nang Mwe San blev fundet skyldig i at distribuere nøgne fotos og videoer på de sociale medier for betaling. Det koster nemlig penge, at se hendes opslag.

Det har en maksimumsstraf på syv år.

Hendes dom faldt i fængselsretten i Insein – landets største fængsel, hvor mange politiske fanger er blevet sendt til siden kuppet sidste år.

Hendes mor fortæller BBC, at hun kunne kontakte sin datter de seneste uger. Men hun vidste ikke noget om dommen, før de militære medier bekræftede det onsdag.

Flere end 12.000 mennesker er tilbageholdt af militæret, og mindst 2.322 mennesker er blevet dræbt af regimet.