Filmen Borte med Blæsten er et produkt af dens tid. Den skildrer "visse racemæssige fordomme" ifølge HBO.

Den klassiske storfilm "Borte Med Blæsten" er blevet fjernet fra streamingtjenesten HBO Max, efter at masseprotester mod racisme og politibrutalitet har skabt ny debat om slaveriet i USA's historie.

Filmen fra 1939 om den amerikanske borgerkrig er en af de mest Oscarvindende og største publikumssucceser nogensinde. Når der justeres for inflation er "Borte med Blæsten" den film, som har indtjent flest penge i historien.

Men filmens beskrivelse af slaver, der har en næsten idyllisk tilværelse, og af slaveejeres heroisme, er blevet kritiseret.

- "Borte med Blæsten" ("Gone With The Wind"), er et produkt af dens tid, og den skildrer visse etniske og racemæssige fordomme, som desværre er blevet almindeligt udbredt i det amerikanske samfund, siger en talsperson for HBO Max til AFP.

- Disse racistiske træk var forkerte dengang, og de er forkerte i dag. Vi mener, at vi ved at beholde denne titel uden en forklaring og uden en afstandtagen fra fordommene ville handle uansvarligt, hedder det videre.

Demonstrationerne i USA er brudt ud efter George Floyds død 25. maj. Han døde, efter at den hvide politibetjent fra Minneapolis Derek Chauvin, der er drabssigtet i sagen, satte sit knæ på Floyds hals i otte minutter og 46 sekunder.

På en videooptagelse fra et vidne kan Floyd høres råbe "I can't breathe", eller på dansk "jeg kan ikke trække vejret".

Forfatteren til "12 år som slave" - en anden film om slaveriet i USA - John Ridley, siger, at "Borte med Blæsten" må fjernes, fordi den ignorerer slaveriets rædsler og holder live i "nogle af de mest smertelige stereotyper omkring farvede mennesker".

Filmen vil senere blive bragt tilbage til streamingtjenesten sammen med data og en diskussion om dens historiske kontekst, siger HBO.

"Borte med Blæsten" fik ti oscarstatuetter, og Hattie McDaniel blev den første sorte skuespiller, som blev nomineret til en statuette - og den første som vandt en. Hun spiller rollen som en dominerende og opdragende sort tjenestepige ved navn "Mammy".

- Filmen er en glorificering af sydstaterne og livsstilen før borgerkrigen, siger John Ridley.

/ritzau/AFP