I 2014 landede en meteor i vandet ud for Papa Ny Guinea.

Men var det nu også en meteor?

Det er Harvard-professor Avi Loeb ikke så sikker på.

Det fortæller han til CBS News.

Sammen med sit hold har han undersøgt det område, hvor meteoren landede. Og det er her, at de, ifølge dem selv, måske har fundet fragmenter af alien-teknologi eller et rumskib.

Ifølge U.S. Space Command kan det med 99,9 procents sandsynlighed slå fast, at materialet kommer fra et andet solsystem.

De gav Loeb og hans hold lov til at undersøge et område på 10 kvadratkilometer rundt om der, hvor meteoren slog ned, og ved at undersøge havbunden med en slæde fuld af magneter, fandt de noget interessant.

»Vi fandt ti kugler. Når du ser på dem gennem et mikroskop, ser de meget forskellige ud fra baggrunden. De har farver af guld, blå, brun og nogle af dem ligner en miniature af Jorden,« forklarer professoren.

Siden hen har de fundet 40 kugler mere, og undersøgelser har vist, at de er lavet af 84 procent jern, 8 procent silicium, 4 procent magnesium, 2 procent titanium, mens resten er sporstoffer.

Kuglerne er under en millimeter store.

»De har en materialestyrke, der er hårdere end al rumsten, der er set før og katalogiseret af NASA (...) Det faktum, at de er lavet af materialer, der er hårdere end selv jernmeteoritter og bevæger sig hurtigere end 95 procent af alle stjerner i nærheden af ​​solen, antyder potentielt, at det kan være et rumfartøj fra en anden civilisation,« siger professoren.

Der er fortsat flere fund, der skal undersøges, ligesom der også er timevis af kameraoptagelser fra slæden, der scannede havbunden, som skal ses igennem, men Avi Loeb tror på, at kuglerne kan føre til endnu større fund.

»Vi håber at finde et stort stykke af dette objekt, der overlevede nedslaget, for så kan vi se, om det er en sten eller om det er en teknologisk gadget.«