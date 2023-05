På den ene side stod en skrøbelig ældre kvinde, der bevægede sig langsomt med hjælp fra et gangstativ, mens hun bar på en kniv.

På den anden side stod betjentene.

Siden har udfaldet af 'konfrontationen' mellem de to parter vakt stor opsigt og forargelse.

For det endte med, at en af betjentene fra en lokal politistyrke i New South Wales valgte at trække en såkaldt 'taser' - et elektrochokvåben, der kan give stød – og affyre det mod den aldrende kvinde.

Hun har siden ligget indlagt på et hospital, hvor hun kæmper for sit liv. Det skriver britiske The Guardian og australske ABC News.

Politiet i New South Wales bekræfter nu, at man efterforsker sagen, som fandt sted ved plejehjemmet Yallambee Lodge i byen Cooma onsdag. Imens er den betjent, der var involveret, under revision og hjemsendt.

Til at begynde med udsendte politiet kun meget sparsomt med oplysninger i sagen og oplyste blot, at en ældre kvinde havde 'pådraget sig skader under en interaktion'.

Først senere er det nu kommet frem, at politiet skal have brugt en taser.

Årsagen til det var – ifølge politiet – at den 95-årige kvinde, der i de australske medier er identificeret som Clare Nowland, havde været i besiddelse af en kødkniv.

Den onsdag havde Nowland, der lider af demens, forladt sit værelse i de tidlige morgentimer og var gået ud i køkkenet på plejehjemmet, hvor hun havde fundet kniven.

Efterfølgende blev der ringet til politiet, og da betjente ankom til stedet, befandt kvinden sig alene i et lille lægebehandlingsrum.

Af en udtalelse fra politiet fremgår det, at man forsøgte at forhandle med den ældre kvinde, der beskrives som skrøbelig med en højde på 158 centimeter og med en vægt på 43 kilo, for at få hende til at ligge kniven.

Ifølge politiet rykkede hun frem mod betjentene i 'langsomt tempo', og undervejs valgte en af betjentene at trække en taser og rette den mod hende.

Efter at være blevet ramt af den, faldt Clare Nowland og slog sit hoved voldsomt og pådrog sig livstruende skader.

Den assisterende politikommissær hos NSW Police, Peter Cotter, oplyser ifølge The Guardian på et pressemøde, at han ikke kan sige noget om, hvad der fik betjenten til at gøre det.

»På det tidspunkt, hvor hun blev ramt af taseren, nærmede hun sig politiet i det, der er rimeligt at kalde et langsomt tempo,« siger han.

»Ingen betjent, ikke én af os, er hævet over loven, og alle vores handlinger vil blive gransket grundigt og fra et kriminelt perspektiv såvel som et afdelingsperspektiv.«

Clare Nowlands familie er hos hende på hospitalet, hvor hun er indlagt.