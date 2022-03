Der findes et lighus nær byen Seattle i det nordvestlige hjørne af USA. Der ligger døde mennesker inde i metalbeholdere, hvor de bliver forvandlet til kompost.

Processen hedder terramation, og den blev gjort lovligt i staten Washington i 2019.

Det er blevet populært at få en grøn begravelse, som et alternativ til en kremering eller en traditionel begravelse i vise dele af USA.

Cindy Armstrong har valgt den nye begravelse til sin søn Andrew, som den første siden staten Washington gjorde det lovligt.

Cindy Armstrong er her fotograferet med sækken med de jordiske rester af sønnen Andrew. Foto: JASON REDMOND Vis mere Cindy Armstrong er her fotograferet med sækken med de jordiske rester af sønnen Andrew. Foto: JASON REDMOND

Han døde som 36-årig sidste år af kræft, og han insisterede simpelthen på at blive terramiseret.

»Jeg blev rystet,« fortæller hun til nyhedsbureauet AFP. »Nu hvor jeg har set processen, er jeg helt med på den. Jeg skal også terramiseres.«

Andrew han har gjort som snesevis af andre, der har sagt farvel til livet. En bakketop i byen Kent i Seattle-området, har de valgt som deres sidste hvilested.

Tusinder af amerikanere vælger den 'grønne begravelse' hvert år.

I disse metalbeholdere ligger de døde i to måneder, før de er blevet til kompost. Foto: JASON REDMOND Vis mere I disse metalbeholdere ligger de døde i to måneder, før de er blevet til kompost. Foto: JASON REDMOND

Området de vælger i Kent, ejes af firmaet Return Home. Det er et nyt firma, der har lavet omkring 40 terramationer, siden det blev grundlagt for syv måneder siden.

»Det er, som om disse mennesker har lært os, at dø på en bedre måde,« siger grundlæggeren og chefen for Return Home, Micah Truman. Han viser AFP rundt i bygningen, hvor de døde ligger i metalbeholdere i 60 dage, for at blive dekomprimeret.

Mængden af organisk materiale, der skal tilføjes hver container for at hjælpe processen, er tre gange kropsvægten på den døde krop. Det bliver til mange kilo kompost, der bliver resultatet.

Halvvejs i processen bliver knoglerne taget ud og knust til fine stykker, før det kommer tilbage i beholderen.

Micah Truman, fra firmaet Return Home, holder en T-shirt frem, med den sigende tekst; »Jeg vil hellere være kompost«. Foto: JASON REDMOND Vis mere Micah Truman, fra firmaet Return Home, holder en T-shirt frem, med den sigende tekst; »Jeg vil hellere være kompost«. Foto: JASON REDMOND

Familien kan tage så meget de lyster. Resten bliver fordelt på 'The Woodland' i Kent.

Der findes også andre stater i USA, der tillader 'grønne begravelser'. For fem år siden åbnede et begravelsesfirma i staten New Jersey. Det er siden ekspanderet til ti stater.