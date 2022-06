Lyt til artiklen

Den nordkoreanske leder Kim Jong-un har sværget på, at han vil styrke landets forsvar, skiver det nordkoreanske nyhedsbureau KCNA.

Beskeden kom han med ved afslutningen på et tredagesmøde, der blev fulgt med særlig interesse af vestlige lande.

Det rejser nemlig spørgsmålet om, hvorvidt landet er klar til at genoptage sin første atomtest i fem år. Det skriver Sky News.

Både USA og Sydkorea har advaret om, at det kan ske med ganske kort varsel.

Nordkorea har affyret raketter den 25. maj i år. Foto: Handout / South Korean Defence Ministry / AFP Vis mere Nordkorea har affyret raketter den 25. maj i år. Foto: Handout / South Korean Defence Ministry / AFP

»Kim understregede nødvendigheden af, at hele hæren konsoliderer evnen til selvforsvar, over for en overvældende fjendtlig styrke,« siger nyhedsbureauet.

Medierne, i det eller hermetisk lukkede land, har også bragt et billede af topmilitærfolk, der holder et kort, som viser hvad der ligner østkysten på den koreanske halvø.

Tidligere i denne måned har Nordkorea affyret otte kortrækkende ballistiske missiler. Det var den 18. test, der blev foretaget hidtil i år.

Blandt de missiler, der er blevet testaffyret, er nogle nye hypersoniske missiler og nogle kortrækkende missiler, der kan medføre atomvåben.

Den nuværende amerikanske præsident, Joe Biden, er åben for fornyede møder med Kim Jong-un – forudsat at han er både oprigtig og seriøs.

USA vil gerne have underskrevet en nedrustningsaftale med nordkoreanerne, men de vil ikke underskrive noget som helst, så længe de amerikanske sanktioner gælder.