Hun er lige blevet tildelt en kæmpe erstatning på over en halv milliard kroner.

Og det er den tidligere amerikanske præsident, Donald Trump, der skal betale.

Forfatteren E. Jean Carroll melder nu ud, hvad nogle af pengene skal bruges til.

Det skriver BBC.

Forfatteren E. Jean Carroll (i midten, red.) fortæller nu, hvad hun vil bruge nogle af pengene, som hun får i erstatning fra Donald Trump, til.

»Jeg vil gerne give pengene til noget, som Trump hader. Hvis det vil volde ham smerte at se mig give pengene til bestemte ting, er det min hensigt,« siger E. Jean Carroll.

Donald Trump skal betale 83,3 millioner dollar i erstatning for æreskrænkelser til forfatteren E. Jean Carroll.

Søgsmålet udspringer af, at Trump har benægtet, at han voldtog Carroll i et prøverum i stormagasinet Bergdorf Goodman i den amerikanske storby New York i midten af 1990erne.

Carroll gik ud med anklagen offentligt i 2019. Trump, som på det tidspunkt var USAs præsident, beskyldte derefter forfatteren for at have opfundet historien om voldtægten for at øge salget af en erindringsbog.

Den påstand var ifølge Carroll æreskrænkende, og det bakkede en domstol i New York hende fredag op i.

Caroll giver et eksempel til, hvad nogle af pengene kunne gå til.

»Det kunne være til at oprette en fond for kvinder, der er blevet udsat for et seksuelt overgreb af Donald Trump.«

Trump har på sit eget sociale medie, Truth Social, skrevet at han vil appellere domstolens afgørelse.

»Fuldstændig latterligt! Jeg er helt uenig i afgørelsen og vil appellere hele denne Biden-instruerede heksejagt med fokus på mig og det republikanske parti.«