Højesteret i Glasgow var hård, da den skulle dømme en mand, som efter at have kørt spritkørsel og dræbt en mand, gik på pub, for at skylle begivenheden ned.

Den 30-årige Martin Henderson fik en fængselsdom på over syv år. Det skriver Sky News.

Ifølge dommer Lord Mullholland, så havde Henderson kørt 'som en gal mand', da han mistede kontrollen over sin BMW og ramte en gruppe mennesker i Aberdeen sidste år.

Den tidligere buschauffør Allan Forbes på 70 år blev kastet ind på en parkeringsplads og var dræbt på stedet.

Efter at have påkørt en mand, der ventede på bussen i Aberdeen, flygtede Martin Henderson ind på en pub og bestilte en øl.

Chloe Donaldson, der dengang var 18 år, ventede også på bussen i forstaden Bucksburn nær Aberdeens lufthavn og fik alvorlige skader.

Syv år og fire måneder blev straffen til Martin Henderson. Han blev forbudt at føre en bil de næste 24 år.

»Til trods for det kaos, den alvorlige kvæstelse og det tab af liv, du forårsagede, så tænkte du bare på dig selv.

I stedet for at hjælpe de stakkels mennesker, du havde gjort fortræd, så flygtede du til en nærliggende pub, hvor du indtog mere alkohol.

Og derefter tog du hjem, hvor du drak endnu mere alkohol,« sagde dommeren.

Henderson er en mand, der er vant til at køre bil med mere alkohol i blodet, end det er tilladt.

Seks gange før havde han fået domme for spritkørsel, tre af gangene betød det inddragelse af kørekortet.

Før den fatale køretur havde han besøgt to pubber, hvor han drak øl, før han satte sig bag rattet.

Han ramte med 150 km i timen en Nissan Pixo og kørte galt ved busstoppestedet i Bucksburn.

Henderson erklærede sig skyldig ved en tidligere retshøring.