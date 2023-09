Skete det virkelig?

Cirka den tanke må være gået gennem mange hoveder i løbet af efterspillet af en opsigtsvækkende episode i Canadas parlament.

Her var Ukraines præsident Volodymyr Zelenskyj ifølge The Guardian på besøg for at tale i Canadas underhus, og i forlængelse af det præsenterede Underhusets formand, Anthony Rota, Jaroslav Hunka på 98 til stående ovationer i hele salen.

Stående ovationer, som både Volodymyr Zelenskyj og Canadas premierminister Justin Trudeau deltog i.

Den 98-årige ukrainsk-canadiske mand blev præsenteret som en krigshelt, der »kæmpede for Ukraines uafhængighed mod den russiske overmagt dengang og fortsætter med at støtte tropperne i dag«.

Problemet var bare, at Jaroslav Hunka ifølge flere menneskerettigheds- og jødiske organisationer kæmpede for de tyske nazister som en del af en SS-enhed med navnet 14. Waffen-Grenadier-Division.

Og det var »værre end skandaløst«, at en sådan mand blev hyldet i det canadiske parlament, sagde Michael Mostyn, adm. direktør i den jødiske menneskerettighedsorganisation B'nai Brith Canada, i en udtalelse.

Både Zelenskyj og Trudeau klappede løs og løftede en knytnæve i luften. Foto: Patrick Doyle/PA Images/Ritzau Scanpix Vis mere Både Zelenskyj og Trudeau klappede løs og løftede en knytnæve i luften. Foto: Patrick Doyle/PA Images/Ritzau Scanpix

»Hunka, der immigrerede til Canada efter at have tjent i 14. Waffen SS - en nazistisk enhed, hvis medlemmer svor troskab til Adolf Hitler under Anden Verdenskrig - modtog stående ovationer fra de tilstedeværende parlamentsmedlemmer og senatorer,« lød det fra organisationen i en udtalelse.

Siden da er kritikken haglet ned fra alle retninger, og det er ikke bare jødiske organisationer.

Polens undervisniningsminister har tweetet om, at han har »taget de første skridt« for at se på, om Polen kan få den 98-årige mand udleveret fra Canada.

Rusland kaldte mandag begivenhederne »skandaløse«, og Canadas premierminister har selv både kaldt episoden »helt uacceptabel« og »frygteligt pinlig for Canadas parlament og i forlængelse alle canadiere«.

Formanden for Underhuset, Anthony Rota, har selv taget al ansvaret for den lidt uheldige situation.

Han understreger, at det var hans egen idé, og at de andre parlamentsmedlemmer ikke vidste noget om planerne for en ovation. 98-årige Jaroslav Hunka kommer fra formandens eget distrikt.

»Jeg vil give min dybeste undskyldning til det jødiske samfund i Canada og i resten af verden. Jeg påtager mig det fulde ansvar for mine handlinger,« sagde Anthony Rota.

Og som sagt så gjort.

Tirsdag eftermiddag trak Anthony Rota sig fra sin post.