En far fra North Carolina druknede, da han reddede sine to børn fra de hårde bølger, som var ved at tage deres liv.

Familien var taget på stranden efter at have været i kirke søndag morgen, da tragedien skete.

Den 35-årige Johnny Lee Vann Jr. gik straks i aktion, da en stor bølge havde fejet begge hans børn af en stor anløbsbro på stranden ved Wrightsville.

Det fortæller det lokale politi til tv-stationen ABC News.

Wrightsville Beach i North Carolina. Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS Vis mere Wrightsville Beach i North Carolina. Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

»Han opdagede, at de havde store problemer, og han løb mod dem,« sagde hans kone til den lokale tv-station WRAL.

»Han tog skjorten af og rendte for fuld fart derud. Han gjorde, hvad enhver far ville gøre i den situation.«

Det lykkedes faderen at redde det ene barn uden problemer, men da han trådte ud i havet for at få fat på det andet barn, gik det galt.

Jason Bishop fra det lokale politi fortæller ABC, at Vann Jr. var under vandet i 30 sekunder, før han selv og det andet barn blev reddet.

Dawn og Johnny Lee Vann Jr. Foto: GoFundMe Vis mere Dawn og Johnny Lee Vann Jr. Foto: GoFundMe

Selv om de forsøgte at genoplive faren, kunne de ikke redde ham, mens begge børn overlevede.

»Vi kom lige fra kirken, og vi tog til stranden for at have det sjovt. Vi endte i en tragedie,« sagde hans enke.

Dawn Vann udtalte, at hendes mand satte familien over alt.

Hun beskrev ham desuden som 'den bedste mand, du nogensinde kunne få i dit liv'.