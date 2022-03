Desperationen i Ukraines næststørste by, Kharkiv, er voldsom efter adskillige dages hårde russiske bombeangreb.

Det har fået tusindvis af personer til at flygte ud af byen, mens de fortsat er i live. Det betyder køer mod vest, der får en mandag morgen på Køge Bugt Motorvejen til at ligne det rene ingenting.

En af dem, der har taget flugten med sin familie, er Evgeny, som B.T. har fulgt siden starten af Ruslands invasion af hans hjemland.

Han er mandag fortsat i en kø med sin familie. Køen går en vej. Vest.

Og den er enorm. Fyldt med desperate mennesker.

»Vi er fortsat på vejen i vores bil. Vi kører kun omkring 100 meter i timen,« forklarer Evgeny fra bilen.

Familien satte sig for at flygte i weekenden, efter russernes angreb på østukrainske Kharkiv blev intensiveret.

Søndag tidlig morgen formåede de at komme ud af den sønderbombede by, hvor blandt andet Evgenys egen gade var hårdt ramt.

Et billede fra den gade, Evgeny boede i. Vis mere Et billede fra den gade, Evgeny boede i.

Men det går ekstremt langsomt.

Det skyldes de mange andre, som også flygter fra krigen. Og så det faktum, at benzin er besværligt at få fat i.

»Der er store problemer med benzin, for vi får kun 20 liter ad gangen. Så man kører fra en benzintank til en anden. Og så skal man vente to-tre timer for at fylde 20 liter på,« forklarer Evgeny.

Med sig i bilen har han blandt andet sin søn på 14 år.

Køen på vejen mod vest set fra Evgenys bil søndag aften. Vis mere Køen på vejen mod vest set fra Evgenys bil søndag aften.

Under deres flugt har de ligesom de tusindvis af andre på vejen mod vest måttet overnatte i deres kolde biler.

Men der er vakt et lille lys for enden af tunnelen af det mørke, som krigen har bragt.

»Vi er tættere og tættere på. Det er som at få et nyt håb.«

Selvom de har formået at komme ud af millionbyen Kharkiv, har de ikke en endelig plan for, hvor de skal hen.

Køen, Evgeny sidder i, strækker sig så langt øjet rækker. Vis mere Køen, Evgeny sidder i, strækker sig så langt øjet rækker.

Da B.T. spurgte Evgeny søndag, var svaret helt kort.

»Vi kører mod vest.«

Og det er ikke blevet mere konkret, da vi spørger Evgeny igen mandag.

»Ahhh … det ved vi ikke endnu.«

Gennem de seneste døgn har Rusland intensiveret angrebene på Kharkiv, der før krigen havde omkring 1,5 millioner indbyggere.

Det har betydet voldsomme ødelæggelser i byen og udløst en masseflugt, som Evgeny netop nu er en del af.

B.T. følger Evgenys flugt fra krigen løbende.