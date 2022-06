Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Tidligere i år åbnede Tesla to nye kæmpefabrikker. Men hidtil har succesen været til at overse – mildest talt.

Nu slår Teslas flamboyante ejer, mangemilliardæren Elon Musk, alarm.

»Fabrikkerne i Berlin og Austin er gigantiske pengeovne lige nu. Det er virkelig som en høj, brølende lyd; lyden af penge i brand,« siger Elon Musk om de to nye kæmpefabrikker under et interview med en klub af Tesla-ejere i Silicon Valley.

Det skriver BBC.

Ifølge Elon Musk taber fabrikkerne i den tyske hovedstad og Austin, Texas, 'milliarder af dollar' i øjeblikket.

Af en særlig årsag:

Mangel på batterier og andre essentielle dele til produktionen af nye Tesla-biler.

Forsyningsproblemerne skyldes problemer tusindvis af kilometer fra Berlin og Austin.

Nærmere bestemt i Kina, hvor coronanedlukninger har skabt store forsinkelser i leveringen af de nødvendige komponenter – en udfordring, som også har ramt mange andre virksomheder rundt om i verden.

Ikke mindst nedlukningen af den ekstremt vigtige handels, industri- og havneby Shanghai har gjort ondt.

Elon Musk fortæller under begivenheden i Silicon Valley, at der er store udgifter forbundet med Teslas to nye kæmpefabrikker, men kun en ganske lille bilproduktion på grund af forsyningsudfordringerne.

Der skulle dog være tale om midlertidige problemer, som relaterer sig til de kinesiske nedlukninger, pointerer han.

Tidligere på ugen har Elon Musk afsløret, at Tesla planlægger at fyre 3,5 procent af sine ansatte på verdensplan, fordi økonomien ifølge Tesla-ejeren er presset.