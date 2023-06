Et muligt kupforsøg fra den såkaldte Wagner-gruppe kan blive begyndelsen på enden for Ruslands invasion af Ukraine.

Sådan lyder det fra professor i russisk politik ved Universitet i Oslo, Geir Flikke.

»Meget tyder på, at der er tale om et begyndende sammenbrud af krigen i Ukraine,« siger han til det norske medie VG.



Natten til lørdag gik den berygtede leder af Wagner-gruppen, Jevgenij Prigozjin, ind i Rusland og hævder at have taget kontrollen over de militære faciliteter i den sydrussiske by Rostov.

Det sker efter, at Prigozjin har beskyldt Ruslands forsvarsminister for at beordre et angreb, der dræbte Wagner-soldater.

Sidenhen er Wagner-gruppens soldater og russiske soldater begyndt at bekæmpe hinanden på russisk jord.

Lørdag morgen har Ruslands præsident, Vladimir Putin, holdt en tale til nationen på russisk stats-tv.

Her beskrev Putin urolighederne i Rusland som »en kniv i ryggen« og »et forræderi«. Han erklærer, at han vil gøre alt, hvad han kan for at beskytte Rusland og forfatningen.

»Vi vil svare hårdt igen,« siger han i talen ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Ifølge den norske professor, der har siddet og set talen, viser Putins tale, hvor uklar og kaotisk situationen er i Rusland lige nu.

Du kan få seneste nyt om konflikten mellem Wagner-gruppen og Rusland i B.T.s liveblog.