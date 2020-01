Der er fortsat risiko for, at den filippinske vulkan Taal kan gå i udbrud.

Allerede nu stiger der røg og damp op fra vulkanen, som skaber problemer med infrastrukturen, men det kan blive værre.

Det siger Paul Martin Holm, lektor på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet til TV 2.

»Det, de er langt farligere, er, hvis rygsøjlen ikke kan bære sig selv, fordi den er fyldt med materialer, og at den derfor styrter sammen og skaber en glødende lavine. Det er frygteligt farligt og totalt dræbende.«

Dermed kan det blive farligt at opholde sig i området omkring vulkanen.

Søndag, kort efter at vulkanen spyede en kæmpe røgsøjle 14 kilometer op i luften og dækkede store områder med aske, var myndighederne i Filippinerne da også ude at opfordre til en 'total evakuering' af de millioner af mennesker, der bor i området omkring vulkanen.

Ifølge CNN ventes særligt to zoner omkring vulkanen Taal at give anledning til bekymring, hvis den går i udbrud. Den første zone indebærer alt, som ligger i en 14 kilometers radius fra vulkanen - et område, hvor cirka 459.000 filippinere bor.

Den anden zone indebærer alt, som ligger i en 17 kilometers radius rundt om vulkanen, og tæller man den med, så er mere end 930.000 indbyggere bosat i farezonen.

Vulkanstøv dækker store dele af byen Talisay i Fillippinerne. Foto: Eloisa Lopez Vis mere Vulkanstøv dækker store dele af byen Talisay i Fillippinerne. Foto: Eloisa Lopez

Mandag lød meldingen på, at 16.400 personer foreløbigt har evakueret deres hjem og søgt ly i midlertidige 'evakuations centre', som er blevet sat op af myndighederne i landet.

Myndighederne har ifølge BBC senest vurderet fareniveauet til at være fem ud af fem, hvilket betyder, at et udbrud kan være nært forestående.

Vulkanen Taal er ikke særlig stor, men betragtes som en af de farligste i verden, fordi så mange mennesker bor tæt på det.

Sidst Taal gik i udbrud var tilbage i 1977.