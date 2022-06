Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Gassen er en af Vladimir Putins vigtigste kort på hånden, men hans seneste træk var at gamble med vesten, vurderer en ekspert.

Rusland er stoppet med at eksportere gas til fem europæiske lande - heriblandt Danmark.

De fem lande vil ikke betale gassen i russiske rubler, og derfor er samarbejdet stoppet. Og det træk var en kende desperat, forklarer en ekspert til det norske TV 2.

»At drosle gassen er et af mange flere og mere desperate forsøg fra Rusland på at overtale Vesten til at lempe sanktionerne eller svække støtten til Ukraine,« forklarer Svein Holtsmark, der er professor ved Institut for Forsvarsstudier ved Oslo Universitet.

Svein Holtsmark forklarer, at Rusland vil forsøge at presse Vesten og håbe på, at landene giver efter.

Han vurderer, at Rusland måske vil stoppe eksporten af gas til samtlige EU-lande i håbet om, at våbenleverancerne til Ukraine vil stoppe. Men hvis det mislykkes, så tegner det ikke godt for Rusland.

1. juni stoppede russiske Gazprom med at levere gas til danske Ørsted.

Energistyrelsen har udtallt, at det ikke vil skabe problemer for gasforsyningen til landet. Men hvis gasleverancen til EU generelt lukkede, er sagen en anden.

Det ville være en nødsituation, hvis Rusland lukker for gasleverancen generelt til EU, udtalte klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S).

Svein Holtsmark udtaler, at hvis Rusland gør alvor af truslen, så har de brugt deres allersidste kort på hånden.