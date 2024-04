Når de fleste tænker på krigen i Ukraine, så er det formentlig artilleri, kampvogne og soldater med våben i hånden, der kommer først i tankerækken.

Men i virkeligheden er en anden type krigsførelse ved at vinde indpas. Og det er én, der kan få afgørende betydning for ikke bare krigen i Ukraine, men også alle fremtidige krige.

Hvis man går en tur på et socialt medie og skriver 'Ukraine', så dukker der hurtigt billeder op fra slagmarken, der er filmet fra luften.

De videoer er i stort omfang filmet af droner.

Og netop de fjernstyrede enheder er for alvor begyndt at blive den nye kampplads på frontlinjen i Ukraine.

Både Rusland og Ukraine benytter sig nemlig i stor stil af maskiner til angreb, forsvar og overvågning. Det sparer menneskeliv, men så er dronerne ofte også nemmere og billigere at producere end artillerigranater og missiler.

Senest er der dukket en video op, hvor en ukrainsk luftbåren drone angriber en russisk landdrone og tilintetgør den.

To maskiner i dødskamp.

»Droner kommer vi til at se meget mere af. De bliver smartere og smartere,« siger militæranalytiker ved Forsvarsakademiet Anders Puck Nielsen.

Videoen af luftdronen, der tilintetgør en landdrone, mens en anden luftdrone filmer angrebet, er blevet delt på det sociale medie X og kan ses øverst i artiklen.

Andre gange har det ukrainske forsvar delt billeder af en af deres droner, som fjernstyres over russiske soldater. Herefter smides en mindre granat, som tilintetgør den fjendelige soldat.

Senest har Ukraine med succes fløjet et mindre førerløst fly omkring 1300 kilometer ind i russisk territorium og angrebet en russisk dronefabrik i Tatarstan-regionen øst for Moskva.

Øjeblikket kort før en russisk landdrone tilintetgøres af en ukrainsk luftdrone. Vis mere Øjeblikket kort før en russisk landdrone tilintetgøres af en ukrainsk luftdrone.

Og igen og igen har Ukraine ramt russiske militærfartøjer i Sortehavet med maritime droner.

Det har nu ført til, at store dele af den russiske flåde i område enten er sat ud af drift eller flyttet så langt væk fra den besatte Krim-halvø, at Ukraine efterhånden har frit spil i den vestlige del af Sortehavet. Ikke mindst til at fragte korn, der udgør en stor del af Ukraines indtægter.

»Det er blevet beskrevet som Første Verdenskrig bare med droner. Det er en stillingskrig, hvor ingen har luftherredømme, men hvor droner spiller en stor rolle,« har Anders Puck Nielsen tidligere sagt til B.T.



Og han uddybede:

»Man begynder i stigende grad at have maskiner, der udkæmper kampene mod hinanden. Droner, der kæmper mod droner,« forklarede Anders Puck Nielsen.

Men det her er bare begyndelsen på dronekrige.

Snart kan hele dronesværme, der angriber et område, blive en realitet.

Og måske behøver de ikke engang være styret af mennesker.

»Det er fremtidens krig. Nu er droner menneskestyret, men snart kommer vil til at se maskiner, der er styret af AI og ikke mennesker. Vi vil også se dronesværme blive brugt i krig, hvor 50 eller 100 droner, der kan koordinere med hinanden, vil blive brugt på slagmarken,« har Anders Puck Nielsen forklaret.

Og i forbindelse med den seneste video af dronekamp på slagmarken i Ukraine siger han uddybende:

»Som soldat er det ubehageligt, hvis man jages af én drone. Men tænk sig, hvis man jages af 30. Det er ikke sjov,« siger han.