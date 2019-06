For første gang nogensinde er det lykkedes en person, som ikke er tysker, at blive overborgmester i en tysk by - og så er det endda en dansker.

Det er i Rostock, at Claus Ruhe Madsen, der er født og opvokset i Danmark, søndag er blevet valgt som borgmester.

Claus Ruhe Madsen er en 46-årig møbelhandler.

Der bor cirka 200.000 mennesker i den tyske havneby.

Danskeren stillede op til valget som løsgænger.

Valget var delt op i to runder, og i søndagens anden runde formåede han at hente 57,1 procent af stemmer.

Claus Ruhe Madsen har boet i Tyskland i 26 år og ejer fem møbelforretninger i landet.

Ifølge DR har han især haft fokus på miljøet, erhvervslivet og digitalisering i sin valgkamp.

Claus Ruhe Madsens danske pas. Foto: BERND WUESTNECK Vis mere Claus Ruhe Madsens danske pas. Foto: BERND WUESTNECK

Han ønsker at modernisere Rostock og renovere havneområdet.

Det er et krav, at en af kandidaterne skal have over 50 procent af stemmerne for at blive valgt til overborgmester.

Men da det ikke skete ved den første runde, så lavede man en ny runde, hvor de to personer, der havde fået flest stemmer ved den første runde, stillede op igen.

