Efter 28 års ansættelse i Ryanair er chefpiloten Aidan Murray blevet fyret med øjeblikkelig virkning.

Det skyldes først anonyme anklager om krænkelser af kvindelige kollegaer, der efterfølgende er blevet understøttet af en intern undersøgelse.

Derudover har han også ændret i vagtplaner, så han kunne flyve med kvindelige juniorpiloter.

Det skriver flere britiske medier, herunder Independent, The Telegraph og BBC.

Undersøgelsen siger blandt andet, at flere kvinder i Ryanair har fået seksuelle kommentarer af Aidan Murray.

Derudover har han også sendt upassende beskeder til et ukendt antal medarbejdere.

'Du har en fantastisk krop' og 'du har en god bagdel' lyder nogle af de beskeder, han har sendt.

Aidan Murray blev fyret tirsdag aften.

»Vi er fast besluttet på at sikre, at alle vores medarbejdere kan komme på arbejde i et sikkert og trygt miljø,« lyder det i en intern besked til Ryanair-medarbejdere, Independent har set, som fortsætter:

»Vi beder jer alle om at respektere privatlivets fred og integritet for de modige personer, der trådte frem for at hjælpe os i denne undersøgelse.«

Aidan Murray har ikke selv kommenteret sagen.

Og udadtil ønsker Ryanair ikke at sige noget:

»Vi kommenterer ikke spørgsmål vedrørende individuelle medarbejdere,« lyder det i en officiel udtalelse.

Aidan Murray har været ansat i Ryanair siden 1995. I 2020 blev han forfremmet til chefpilot.