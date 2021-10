Et britisk medlem af parlamentet er fredag eftermiddag blevet stukket ned og dræbt.

Det 69-årige konservative parlamentsmedlem David Amess blev stukket flere gange i forbindelse med et åbent møde i Belfairs Methodist Church i Leigh-on-Sea, godt 50 kilometer fra London.

David Amess blev stukket flere gang med kniv af en 25-årig mand, som dukkede op til det åbne møde.

Ifølge B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, er det noget, som har været under opsejling længe.

»Storbritannien er i chok. Det har været en tikkende bombe, hvor folk har sagt, at det vil ske igen. Mange af de folkevalgte har i forbindelse med brexit klaget over, at de føler sig usikre og ubeskyttet.«

»Problemet er, at medmindre man er højt profileret, så er man ikke beskyttet. Så derfor er det nærmest en åben invitation for folk, der ikke vil dem noget godt. Det er stærkt alarmerende, at det finder sted.«

Ifølge Jakob Illeborg vil det skabe en voldsom debat i det britiske samfund om klimaet i parlamentet.

»Det vil øge til det britiske bål, der i forvejen i den grad er tændt. Det er ikke sådan, at briterne vil se deres eget demokrati.«

David Amess blev tilset i kirken, da man fra myndighedernes side ville stabilisere ham, inden man fragtede ham til hospitalet. Det lykkedes dog ikke, før han afgik ved døden.

»Vi taler om en, der i sit politiske liv ikke er inde i det for berømtheden, men blandt andet for dyrevelfærd og har været dybt respekteret,« forklarer Jakob Illeborg og fortsætter:

»Nu må vi vente på muligt motiv, men vi må konstatere, at det er anden gang på fem år, at en fremmed kommer op og dræber et parlamentsmedlem, uden at der er beskyttelse, hvor det bliver rystet i sin grundvold.«

I 2016 blev arbejderpartiet Labours parlamentsmedlem Jo Cox stukket ned og dræbt. Det skete kun en uge inden folkeafstemningen om Storbritanniens EU-medlemskab.

I 2010 blev parlamentsmedlemmet Stephen Timms fra Labour stukket ned på sit kontor i sin valgkreds. Han overlevede angrebet.