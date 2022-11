Lyt til artiklen

På en sportsbar i Philadelphias gamle bydel sidder en gruppe mænd om en bar og ser amerikansk fodbold.

Der bliver snakket om løst og fast, og da B.T.s udsendte spørger to midaldrende mænd, hvad de har tænkt sig at stemme ved midtvejsvalget den 8. november, bryder en tydeligt beruset mand ind i samtalen.

»Det her land er på vej mod afgrunden. Vi kører lige lukt i helvede, og det hele handler om Trump,« nærmest råber manden. Der så lader forstå, at han ikke har tænkt sig at stemme, da begge kandidaterne til senatet her i Pennsylvania ifølge ham er korrupte og uduelige.

Ingen steder i USA har der været mere fokus på kandidaterne til senatet end her i Pennsylvania. Ifølge ngo’en Open Secrets er der blevet brugt mere end 130 millioner dollar (cirka 1 milliard danske kroner) på de to kandidater i Pennsylvania – den Donald-Trump-støttede Mehmet Oz, en tv-læge med et blakket ry, og Demokraternes John Fetterman, en mere end 2 meter høj lokalpolitiker, der ikke går i jakkesæt, men i hættetrøjer og er kraftigt tatoveret.

Det larmer i baren. Der kører både rockmusik og høj tv-kommentatorlyd på samme tid. Det er Philadelphia Eagles, der spiller mod Pittsburgh Steelers. Her lugter af gammel fadøl.

»Tal med mig i stedet. Så skal jeg fortælle dig, hvordan det hænger sammen her,« siger en mand i trediverne. Han hedder David Townsend og er arbejdsmand i Philadelphia.

»Jeg stemmer på Demokraternes John Fetterman, fordi jeg mener, at han forstår arbejderklassen, som jeg tilhører. Jeg er løstansat og arbejder som stilladsarbejder og sikkerhedsmand for blandt andet rockbandet Arcade Fire,« siger David Townsend, der fortæller, at den hvide arbejderklasse i Pennsylvania har det hårdt.

Traditionelt stemte et klart flertal af amerikanere uden en universitetsuddannelse demokratisk. Sådan er det ikke mere. Siden Trump er flere og flere lavtuddannede søgt mod Republikanerne.

»Det er en barsk tid, vi lever i. Jeg tror stadig på det politiske system, men det er der mange af dem, jeg arbejder sammen med, der ikke gør. De føler sig svigtet af eliten med alle pengene, og derfor stemmer de i protest, hvis de overhovedet stemmer.«

Kampen om netop de hvide arbejderklassevælgere er intens her i Pennsylvania, og den kan afgøre valget, der kan sikre flertal i senatet. Og intet er, som det plejer. Det er ikke unormalt at have stemt på både Barack Obama og Donald Trump for borgere i Pennsylvania.

»Efter min menig er det her det vigtigste valg i mange år. Det er vigtigere end sidste præsidentvalg, fordi der er så mange vilde og uforudsigelige kandidater, der kan ændre hele vores samfund,« siger David Townsend.

Ingen steder i USA er valget dog mere besynderligt end netop her. Trumps udvalgte, Mehmet Oz (kaldet Dr Oz), er overhovedet ikke fra Pennsylvania. Han er en mangeårig tv-læge, hvis show ved flere lejligheder har fået påtaler og bøder for at komme med udokumenterede råd om helbredelse. Han er abortmodstander, og hans politiske modstandere kalder ham kvaksalver.

Demokraternes kandidat, John Fetterman, var klar favorit, indtil han fik et slagtilfælde i sommer. Siden har han haft svært ved at sætte meningsfulde sætninger sammen. Ved en tv-duel mellem Dr Oz og Fetterman i sidste uge var der flere besynderlige øjeblikke. Blandt andet da Fetterman sagde godnat i stedet for godaften ved showets start.

Fettermans sundhedstilstand kan vise sig at blive afgørende. Mere end en tredjedel af de adspurgte i en nylig meningsmåling udført for The New York Times mener, at Fetterman er for syg til at kunne udføre sit arbejde.

»Jeg er ikke bekymret over Fettermans slagtilfælde. Jeg ved godt, at han stadig søger efter ordene, men de siger, det går bedre og bedre. Dr Oz kører bevidst en skræmmekampagne, og jeg er da bekymret for, om den virker,« siger David Townsend.

Fodboldkampen er ovre, og David tager sin højrøstede og stærkt berusede ven under armen og forlader sportsbaren. Vennen vil dog gerne have sidste ord:

»Hvorfor skulle jeg gide at vælge mellem en notorisk løgner og bedrager af en tv-læge og en mand, der ikke kan lave sammenhængende sætninger,« siger han på vej ud ad døren.

Det er dog det lidet tillokkende valg, borgerne i Pennsylvania står med, og hvem de ender med at stemme på, kan meget vel afgøre, hvem der får flertal i senatet og dermed, hvilken vej USA drejer politisk fremover.