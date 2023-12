Talrige mænd sidder kun iført deres underbukser på en lang række midt i et krigshærget boligkvarter.

Billederne fra det nordlige Gaza er gået verden rundt ligesom andre fotos af mere end et halvt hundrede mænd, som sidder i en sandgrav på deres knæ med bind for øjnene. Også her kun i deres underbukser.

De mange palæstinensiske fanger er tilbageholdt af det israelske militær, og kritikken har været massiv.

En af anklagerne er, at de mange mænd bevidst bliver ydmyget ved at blive tvunget til at tage tøjet af.

Andre anklager går på, at det er krigsforbrydelser, og billederne er blevet sammenlignet med Holocaust og med Islamisk Stats tilfangetagelse af gidsler. Flere eksperter på området maner dog til ro og forklarer.

»Man kan ikke bare sige, at det er en krigsforbrydelse ud fra det her,« siger Kenneth Øhlenschlæger Buhl, militæranalytiker ved Forsvarsakademiet.

»Jeg mener, at det er legitimt at tilbageholde dem, fordi vi ved, at væbnede styrker kan klæde sig ud som civile for at undgå at blive taget til fange. Men israelerne har en pligt til at finde ud af det rimeligt hurtigt.«

John Spencer fra det amerikanske forsvarsakademi er en verdens førende eksperter inden for urban krigsførelse, og han har på det sociale medie X bidraget med sin udlægning af det, man ser på billederne.

»I Israel og Gaza har kombattanter ofte våben og eksplosiver såsom selvmordsveste, så taktikken for IDF (israelske hær, red.) er, at de på afstand får deres fanger til at fjerne tøjet ned til underbukserne, så de ikke udgør en fare for soldaterne eller andre fanger,« skriver han.

Også Malcolm Nance, der har flere årtiers erfaring inden for efterretningsvæsenet og militæret i USA, har på X givet kontekst til de fotos og videoer, som mange har kritiseret. Han påpeger, at der er tale om håndteringen af krigsfanger og ikke en kidnapning af civile. Uanset om de senere viser sig at være civile eller militante.

»Det her er ikke på nogen måde usædvanligt i en krig,« skriver han.

»Når en hær invaderer og finder en stor mængde af mænd i den våbenføre alder, som gemmer sig eller flygter fra et område af slagmarken, der er fuld af militante, og som hurtigt forsvinder, så sker det her.«

Ligesom John Spencer argumenterer han også for, at kropsvisiteringen af halvnøgne fanger ikke er en overskridelse af Genevekonventionens retningslinjer, som beskytter fangers værdighed mod ydmygelse.

Det skyldes igen eksemplet med brugen af selvmordsbomber.

Eller som han skriver:

»I en verden med selvmordsbomber, er det en fundamental del af sikkerhed, at man afklæder mistænkte til deres underbukser, og det er ikke et angreb mod personlig værdighed. Det har været gjort siden tidernes morgen. De vil få tøj og blive behandlet ordentligt. Krig er, hvad det er.«

Malcolm Nance skriver også, at det nordlige Gaza, hvor tilbageholdelsen af mændene fandt sted, burde være helt ryddet for civile, som Israel i ugevis har opfordret til. Fangerne bliver derfor undersøgt og holdt op mod databaser for kendte terrorister for at være sikker.

De første fotos begyndte at cirkulere på sociale medier torsdag 7. december og blev i første omgang ledsaget af informationer om, at der var tale om mænd, som den israelske hær mistænkte for at være militante.

De er blevet tilbageholdt i Jabaliya- og Shejaiya-området i det nordlige Gaza, som fortsat er hotspots for de mest intensive kamphandlinger. Samme dag, som billederne begyndte at florere, fortalte det israelske militærs talsperson, Daniel Hagari, på et pressemøde, at der i det nordlige Gaza fortsat er mange militante.

»Hvem end, der er tilbage i de områder, kommer ud af tunneler og andre fra bygninger, så vi efterforsker, hvem der er tilknyttet Hamas, og hvem der ikke er. Vi anholder dem alle og afhører dem,« sagde han.



Det israelske militær har også oplyst, at der i flere dage har været mange militante, som har overgivet sig.