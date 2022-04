Der har været et heftigt stormvejr om den norske forsvarsminister, Odd Roger Enoksen, de seneste dage. Nu går han af.

Det sker kort tid efter, at han har beklaget, at han har haft en seksuel relation til en ung kvinde.

Det skriver nyhedsbureauet NTB og VG.

»Jeg har i dag givet besked til min partileder, Trygve Slagsvold Vedum, og statsminister Jonas Gahr Støre om, at jeg ønsker at fratræde som forsvarsminister,« skriver han i en mail til nyhedsbureauet.

»Jeg vil beklage til dem, jeg har såret. Jeg har taget flere dårlige valg og vurderinger og vil give en uforbeholden undskyldning for, at mine handlinger har gjort livet vanskeligere for andre,« siger han videre.

Torsdag aften bekræftede den 67-årige over for VG, at han havde haft et forhold til kvinden, der var 18 år, da de første gang mødtes i 2005.

Dengang var han selv 50 år.

»Ja. Jeg har haft et forhold til hende, som jeg ikke skulle have haft, og som jeg angrer,« sagde den nu forhenværende minister i interviewet.

De to mødte hinanden første gang under en social sammenkomst i landsdelen Nord-Norge, hvorefter hun igen mødte ham, da hun var på skoletur til Oslo med sin klasse, hvor de besøgte Stortinget.

Efterfølgende skal de to have indledet det, der i norske medier beskrives som en 'meget nær og seksualiseret relation'.

VG har set kvindens dagbogsnotater fra dengang, og i dem har hun blandt andet omtalt den norske politiker som hendes 'seksuelle mentor', hvilket Enoksen bekræfter er et udtryk, de har brugt.

Til samme medie har kvinden, der er anonym, fortalt, at forholdet for hende blev 'meget krævende', og at der var ubalance i magtforholdet. Til sidst valgte hun at opsøge lægehjælp.

Enoksen, der ikke var minister, da de mødtes, har omvendt afvist, at han skulle have haft et magtforhold over kvinden.