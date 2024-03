Kun én enkelt person overlevede den frygtelige ulykke, der torsdag fandt sted på de snoede veje i et bjergpas i Sydafrika.

En pige på blot otte år meldes endnu at være i live, efter en bus styrtede omkring 50 meter ned fra en bro.

Det skriver The Washington Post og nyhedsbureauet AP.

Begge medier citerer den lokale transportmyndighed, Limpopo Department of Transport and Community Safety, for oplysningen.

Her ses brandfolk være i gang med at slukke branden, som opstod, efter bussen torsdag styrtede ned i kløften. Foto: Limpopo Department Of Transport And Community Safety/Reuters/Ritzau Scanpix

I alt var 46 personer om bord på bussen, da den satte kurs fra Botswana mod Moria, der er et religiøst pilgrimssted i det nordøstlige Sydafrika, hvor de blandt andet skulle deltage i en påskegudstjeneste.

Men da den snoede sig gennem bjergpasset Mmamatlakala, gik noget tilsyneladende helt galt, og chaufføren »mistede kontrollen« over køretøjet, oplyser transportmyndigheden.

Det resulterede i, at bussen røg ud over kanten af en bro og styrtede omkring 50 meter ned i en kløft, hvorefter den brød i brand.

Af de 46 personer, der var med bussen – inklusive chaufføren – mistede 45 af dem livet i ulykken.

Kun en lille pige på otte år overlevede.

Hun er nu indlagt på et nærliggende hospital, hvor hun modtager behandling. Ifølge myndighederne i den nordlige provins Limpopo meldes hun at være alvorligt tilskadekommen.

»Redningsarbejdet fortsatte indtil sent torsdag aften, da nogle lig var brændt til ukendelighed, andre var fanget i vragdelene, og andre lå spredt undt omkring på stedet,« oplyser den lokale transportafdeling om situationen.

Ulykken skete ifølge The New York Times i et bjergrigt område med snoede veje omkring tre en halv time nord for Johannesburg.

Vejen drejede skarpt over en kløft, der på begge sider var flankeret af klippefyldte, træbevoksede skråninger.

Området tiltrækker ifølge det amerikanske medie en masse trafik i påskeweekenden, hvor der er pilgrimsfærd til Moria, som er hovedkvarteret for Zion Christian Church, en af de største kirker i landet.

»Jeg sender mine dybfølte kondolencer til familierne, som er berørt af den tragiske busulykke nær Mmamatlakala,« har transportminister Sindisiwe Chikunga ifølge en meddelelse fra det sydafrikanske ministerium udtalt om ulykken.

Den præcise årsag til ulykken er fortsat under efterforskning, skriver ministeriet.