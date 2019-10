En propfyldt bus kørte søndag af vejen og brød i brand i nær Kinshasa, der er hovedstaden i DRCongo.

Mindst 30 personer blev dræbt, da en bus søndag kørte af vejen og brød i flammer nær hovedstaden i Den Demokratiske Republik Congo, Kinshasa.

Det oplyser lokalt politi i DRCongo. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

18 andre er blevet kvæstet med alvorlige forbrændinger. Det siger David Nsiala, der er den lokale talsmand for Røde Kors.

- Det nuværende dødstal lyder på 30 personer. 18 andre har fået tredjegradsforbrændinger, siger han.

- Vi arbejder fortsat på at identificere de omkomne.

Bussen, der var fyldt til randen med passagerer og varer, var på vej fra byen Lufu til Kinshasa, da ulykken skete.

Bussens bremser svigtede, hvorfor buschaufføren mistede kontrollen over køretøjet, oplyser de lokale myndigheder.

Trafikulykken skete søndag eftermiddag lokal tid.

DRCongos præsident, Felix Tshisekedi, har sendt sine kondolencer til de omkomnes familier.

Han har samtidig aflyst sin planlagte deltagelse ved den japanske kejsers indsættelse tirsdag. Det oplyser præsidentens kontor i en pressemeddelelse.

Præsidenten beder myndigheder om at "tage vare på de sårede og sikre en værdig begravelse for de omkomne", lyder det i meddelelsen.

En såret passager oplyser, at der var flere end 100 personer om bord, da ulykken skete. Hun tilføjer, at mange omkomne og sårede er blevet forbrændt i en sådan grad, at det ikke er muligt at genkende dem.

Ulykken er sket i territoriet Mbanza-Ngungu omkring 150 kilometer fra Kinshasa.

Bussen kørte galt på Motorvej 1, der er kendt for sine mange dødelige trafikulykker.

Fatale trafikulykker er almindelige i DRCongo - særligt på grund af dårlig infrastruktur og defekte køretøjer. Det skriver nyhedsbureauet dpa.

