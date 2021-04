I Kina står flere menneskeliv på spil. En kulmine er oversvømmet, og redningsfolk arbejder på højtryk for at få 21 minearbejdere ud.

Fengyuan-minen, som ligger i området Xinjiang i det nordvestlige Kina, er oversvømmet. Det er ført til strømsvigt, som betyder, at flere arbejdere ikke kan komme ud af minen.

Det skriver CNN og flere udenlandske medier.

Først var 29 minearbejdere fanget i minen, nu gælder det 21 personer fordelt på flere forskellige platforme i minen.

Rescuers work at the site where a coal mine flooded in Hutubi county, Xinjiang Uighur Autonomous Region, China April 11, 2021. China Daily via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. CHINA OUT. Foto: CHINA DAILY Vis mere Rescuers work at the site where a coal mine flooded in Hutubi county, Xinjiang Uighur Autonomous Region, China April 11, 2021. China Daily via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. CHINA OUT. Foto: CHINA DAILY

Hvad der skyldes oversvømmelsen vides endnu ikke, men den skulle være sket i forbindelse med vedligeholdelse i kulminen.

Alle 21 minearbejdere er lokaliseret i minen. 12 af dem er på en platform. Otte er på en anden. Og den sidste minearbejder er ved en nødudgang i minen. Det forventes, at de alle bliver reddet fri.

For at få de 21 personer ud af minen forsøger redningsarbejderne at pumpe vandet ud af minen, samtidigt med at de forsøger at tilføre ilt.

Minearbejde er farligt, men de kinesiske miner har et særligt ry for at være nogle af dem, hvor flest personer mister livet.