Brøndbys målmandsjagt tager nye drejninger hele tiden.

Som B.T. kunne fortælle, gik klubben først efter Lucas Lund, så bød man på Odds Leopold Wahlstedt, som AGF også er i dialog om, og nu vender man igen rundt på en tallerken.

Denne gang er bid.

B.T. kan nemlig afsløre, at Brøndby er yderst tæt på at hente Viborgs målmand Lucas Lund. Ham, man allerhelst vil have.

Sportsdirektør Carsten V. Jensen har nemlig budt igen på den 23-årige målmand i den rivaliserende Superliga-klub, og denne er der meget bedre stemning omkring en handel, end da de blågule bød otte millioner kroner, som B.T. kunne løfte sløret for.

Ifølge B.T.s oplysninger er der nu budt lige omkring 1,6 millioner euro for Lucas Lund. Det er 12 millioner kroner. Og med yderst realistiske bonusser vil Viborg få yderligere fem millioner kroner, så han i alt vil koste Brøndby 17 millioner kroner at hente til Vestegnen.

Lucas Lund er ifølge B.T.s kilder selv meget opsat på skiftet, selv om han også nyder at være i Viborg, som han i begyndelsen af året forlængede sin kontrakt med.

Meget skal gå galt nu, hvis han ikke er afløseren for Mads Hermansen, som blev solgt til Leicester.