En sandt drama mellem to af Danmarks største klubber udspiller sig netop nu. I disse timer. I disse minutter.

B.T. kan afsløre, at AGF meget muligt kan ødelægge Brøndbys forsøg på at hente Odd-målmanden Leopold Wahlstedt.

Svenskeren er Brøndbys drømmemålmand som afløser for Mads Hermansen, for som B.T. onsdag afslørede, er han øverst på listen hos Carsten V. Jensen, efter fodbolddirektøren først prøvede at hente Lucas Lund fra Viborg med et bud på otte millioner kroner.

Viborg har dog ikke planer om at sælge deres sikre sidsteskanse, som i januar forlængede sin aftale med klubben.

Carsten V. Jensen vil have Leopold Wahlstedt til Brøndby. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Torsdag kunne B.T. så løfte sløret for et bud på 2,6 millioner kroner fra Brøndby på Leopold Wahlstedt.

Ifølge B.T.s oplysninger er det ikke en pris, som Odd vil acceptere og har derfor afslået det, og mens forhandlingen pågår, kan AGF hijacke hele dealen.

Leopold Wahlstedt er tilsyneladende lige, hvad AGF søger i en ny målmand, og der er dialog om et skifte til Aarhus.

38-årige Jesper Hansen er ellers det klare førstevalg, men alderen er ikke med den tidligere landsholdsmålmand, og AGF leder efter en ny keeper.

AGF prøver også at få Leopold Wahlstedt. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

I Leopold Wahlstedt vil man kunne få en 24-årig svensk profil, der er landsholdsspiller, og som med sine 1.90 meter rager godt op.

Og så er han billig, fordi der er under et halvt år tilbage af kontrakten i Odd, som derfor ikke kan kræve alverdens for ham.

Eller kan de, når nu to store og rige danske klubber jagter deres spiller? Det vil vise sig i de kommende dage. Måske timer. Måske minutter. Dramaet er på sit allerhøjeste.