Brøndbys jagt på målmanden Leopold Wahlstedt er konkretiseret yderligere.

B.T. kan afsløre, at den danske Superliga-klub har budt 2,6 millioner kroner på keeperen fra Odd.

Helt præcist er det fire millioner norske kroner.

Nu skal hans klub Odd så finde ud af, hvad svaret til fodbolddirektør Carsten V. Jensen skal være.

Med til historien om det noget lave bud er, at Leopold Wahlstedt har under seks måneder tilbage af sin kontrakt i Eliteserien-klubben, så Brøndby prøver at gøre et scoop ved at hente ham billigt.

Chancen er der for, at Odd slet ikke får noget for ham om få måneder.

Spørgsmålet er bare, om den norske klub kan sælge ham til et andet sted, få Brøndbys bud yderligere op eller lade ham løbe kontrakten ud.

Sidste løsning er selvfølgelig at acceptere det nuværende bud.

Den 24-årige svensker, der er inde omkring det svenske landshold, har været i klubben i to og et halvt år og udviklet sig til en stor profil, og ifølge flere medier har han for nyligt sagt nej til at skifte til Troyes.

Som B.T. kunne løfte sløret for onsdag, er han nu Brøndbys første target, efter man først prøvede at købe Lucas Lund i Viborg for otte millioner kroner.

Også andre kendte målmandsnavne som Hákon Rafn Valdimarsson og Rúnar Alex Rúnarsson er på Brøndbys liste.

